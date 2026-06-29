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Fase de grupos copa 2026

Brasil já perdeu para o Japão? Veja o histórico completo do confronto

Antes de 2025, o Brasil havia enfrentado o Japão diversas vezes em amistosos e competições oficiais

Endrick, Paquetá e Raphinha se cumprimentam durante amistoso da Seleção (Mauro PIMENTEL / AFP)

Endrick, Paquetá e Raphinha se cumprimentam durante amistoso da Seleção (Mauro PIMENTEL / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 07h39.

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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira pelo mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Quem perder o duelo está fora da competição.

Mas será que a seleção pentacampeã do mundo já perdeu os adversários nipônicos?

Veja histórico completo

A seleção brasileira masculina perdeu para o Japão uma vez na história. O fato, porém, é recente e representa um episódio isolado em um confronto amplamente dominado pelo Brasil. Curiosamente, a derrota, no ano passado, foi já na gestão do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção.

Retrospecto geral do confronto

O histórico entre Brasil e Japão mostra ampla superioridade brasileira ao longo das décadas:

  • Total de jogos: 14 ou 15 (dependendo da atualização mais recente)
  • Vitórias do Brasil: 11 ou 12
  • Empates: 2
  • Vitórias do Japão: 1

A única derrota do Brasil

A única vitória do Japão sobre o Brasil aconteceu em:

  • 📅 Data: 14 de outubro de 2025
  • 🏆 Competição: amistoso internacional
  • 📍 Local: Tóquio (Japão)
  • Placar: Japão 3 x 2 Brasil

 Como foi o jogo:

O Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique Ganso e Gabriel Martinelli.

Na segunda etapa, o Japão reagiu e virou o placar com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. O resultado marcou a primeira vitória japonesa sobre os brasileiros em toda a história.

Até então, a Seleção nunca havia sido derrotada pelos japoneses, mantendo uma sequência de vitórias e empates desde o primeiro confronto, em 1989.

Contexto histórico

Antes de 2025, o Brasil havia enfrentado o Japão diversas vezes em amistosos e competições oficiais, incluindo:

  • Copa do Mundo de 2006: Brasil 4 x 1 Japão
  • Copa das Confederações (2001, 2005, 2013): 1 vitória brasileira e 2 empates

Onde assistir ao jogo

No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas:

TV aberta

  • Globo
  • SBT

TV por assinatura

  • SporTV
  • NSports

Streaming e internet

  • Globoplay
  • GE (tempo real)
  • CazéTV (YouTube – gratuito)
  • GETV
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