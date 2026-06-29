Brasil já perdeu para o Japão? Veja o histórico completo do confronto

Endrick, Paquetá e Raphinha se cumprimentam durante amistoso da Seleção (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 07h39.
Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira pelo mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Quem perder o duelo está fora da competição.
Mas será que a seleção pentacampeã do mundo já perdeu os adversários nipônicos?
A seleção brasileira masculina perdeu para o Japão uma vez na história. O fato, porém, é recente e representa um episódio isolado em um confronto amplamente dominado pelo Brasil. Curiosamente, a derrota, no ano passado, foi já na gestão do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção.
O histórico entre Brasil e Japão mostra ampla superioridade brasileira ao longo das décadas:
A única vitória do Japão sobre o Brasil aconteceu em:
O Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique Ganso e Gabriel Martinelli.
Na segunda etapa, o Japão reagiu e virou o placar com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. O resultado marcou a primeira vitória japonesa sobre os brasileiros em toda a história.
Até então, a Seleção nunca havia sido derrotada pelos japoneses, mantendo uma sequência de vitórias e empates desde o primeiro confronto, em 1989.
Antes de 2025, o Brasil havia enfrentado o Japão diversas vezes em amistosos e competições oficiais, incluindo:
No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas: