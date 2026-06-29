(Mauro PIMENTEL / AFP))
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 07h21.
A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final. A partida acontece às 14h.
No treino do domingo, Ancelotti contou com 25 jogadores à disposição. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão na coxa direita.
Para o duelo decisivo, o treinador não deve promover mudanças em relação à equipe que venceu a Escócia na quarta-feira passada. Ancelotti deve repetir a escalação pela primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025.A provável formação do Brasil para enfrentar o Japão é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr.
A seleção brasileira masculina perdeu para o Japão uma vez na história. O fato, porém, é recente e representa um episódio isolado em um confronto amplamente dominado pelo Brasil. Curiosamente, a derrota, no ano passado, foi já na gestão do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção.
O histórico entre Brasil e Japão mostra ampla superioridade brasileira ao longo das décadas:
No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas: