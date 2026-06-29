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Fase de grupos copa 2026

Brasil vai ter algum desfalque contra o Japão? Veja tudo do jogo de hoje da Copa

Para o duelo decisivo, o treinador não deve promover mudanças em relação à equipe que venceu a Escócia

(Mauro PIMENTEL / AFP))

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 07h21.

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A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final. A partida acontece às 14h.

No treino do domingo, Ancelotti contou com 25 jogadores à disposição. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão na coxa direita.

Para o duelo decisivo, o treinador não deve promover mudanças em relação à equipe que venceu a Escócia na quarta-feira passada. Ancelotti deve repetir a escalação pela primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025.

A provável formação do Brasil para enfrentar o Japão é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr.

Veja histórico completo

A seleção brasileira masculina perdeu para o Japão uma vez na história. O fato, porém, é recente e representa um episódio isolado em um confronto amplamente dominado pelo Brasil. Curiosamente, a derrota, no ano passado, foi já na gestão do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção.

Retrospecto geral do confronto

O histórico entre Brasil e Japão mostra ampla superioridade brasileira ao longo das décadas:

  • Total de jogos: 14 ou 15 (dependendo da atualização mais recente)
  • Vitórias do Brasil: 11 ou 12
  • Empates: 2
  • Vitórias do Japão: 1

Onde assistir ao jogo

No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas:

TV aberta

  • Globo
  • SBT

TV por assinatura

  • SporTV
  • NSports

Streaming e internet

  • Globoplay
  • GE (tempo real)
  • CazéTV (YouTube – gratuito)
  • GETV
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