A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final. A partida acontece às 14h.

No treino do domingo, Ancelotti contou com 25 jogadores à disposição. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão na coxa direita.