Descoberta sobre animal mais velho do mundo pode ser chave para a longevidade

RESUMO ＋ Uma análise genética de Jonathan, tartaruga-gigante de 194 anos considerada o animal terrestre vivo mais velho do mundo, identificou características que podem ajudar a explicar sua longevidade. Publicado na revista Science Advances, o estudo encontrou padrões químicos associados à preservação das mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia das células. Os cientistas ainda investigam se esses mecanismos contribuem diretamente para a duração da vida do animal.

Uma tartaruga-gigante de 194 anos, considerada o animal terrestre vivo mais velho do mundo, pode ajudar cientistas a entender por que alguns organismos vivem tanto. Uma análise do DNA de Jonathan identificou características genéticas associadas à proteção das células contra o envelhecimento.

O animal vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador de Santa Helena, ilha britânica no Atlântico Sul. Sua idade estimada faz dele um contemporâneo da rainha Vitória e do naturalista Charles Darwin.

Segundo um estudo publicado na revista científica Science Advances, Jonathan apresenta variantes genéticas relacionadas a mecanismos de reparação do DNA, regulação do metabolismo e proteção contra o câncer.

O resultado que mais chamou a atenção dos pesquisadores, porém, foi encontrado em genes ligados às mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia das células.

O que a tartaruga de 194 anos revela sobre o envelhecimento?

A equipe internacional, liderada pelo pesquisador Benjamin Vaisvil, analisou padrões químicos que se ligam ao DNA e podem modificar a atividade dos genes sem alterar sua sequência.

Essas marcas, conhecidas como grupos metila, geralmente reduzem a atividade dos genes aos quais se associam. O processo é chamado de metilação do DNA.

Os cientistas compararam os padrões de metilação de Jonathan com os de outras tartarugas-gigantes. Em grande parte dos genes, os resultados eram semelhantes aos encontrados em outros animais idosos.

Nos genes associados ao funcionamento das mitocôndrias, entretanto, os padrões eram mais próximos dos observados em tartarugas muito mais jovens.

A descoberta sugere que Jonathan pode ter preservado características celulares importantes para a manutenção das mitocôndrias ao longo da vida.

Essas estruturas desempenham um papel essencial no metabolismo. Seu funcionamento inadequado está associado ao envelhecimento e a doenças relacionadas à idade.

Tartaruga Jonathan (Wikimedia Commons)

O que a descoberta pode significar para os humanos?

Os pesquisadores consideram que o estudo pode oferecer pistas sobre os mecanismos biológicos da longevidade, mas ressaltam que ainda não está claro se os padrões encontrados contribuíram diretamente para a idade de Jonathan.

“Ainda estamos tentando entender como o envelhecimento ocorre, e Jonathan nos oferece uma verdadeira janela para observar o que acontece ao longo de um período muito longo”, afirmou Stephen Clark, pesquisador sênior do projeto na organização sem fins lucrativos Kallel Foundation, ao jornal britânico The Guardian.

Segundo Clark, a estabilidade das mitocôndrias pode ser uma das características importantes para a longevidade.

A equipe pretende investigar se é possível preservar ou recuperar características de mitocôndrias jovens e avaliar se isso teria algum efeito sobre a duração da vida.

Por enquanto, os resultados representam uma pista sobre o envelhecimento celular, e não a demonstração de um método capaz de prolongar a vida humana.

Quem é Jonathan, a tartaruga mais velha do mundo?

Jonathan chegou à ilha de Santa Helena em 1882 e vive desde então nos jardins da residência oficial do governador.

Apesar da idade avançada, o animal continua ativo. Sua saúde, porém, exigiu cuidados especiais ao longo dos anos.

Quando o veterinário Joe Hollis assumiu seus cuidados, em 2009, Jonathan apresentava problemas de saúde. Cataratas haviam provocado a perda da visão, ele já não tinha olfato e seu bico estava enfraquecido, o que dificultava a alimentação.

Hollis passou a alimentá-lo manualmente. Entre seis meses e um ano depois, Jonathan havia recuperado peso e apresentava um bico mais resistente.

Em abril de 2026, a tartaruga também foi alvo de uma notícia falsa sobre sua morte. Uma conta que se passava pelo veterinário publicou a informação na rede social X, mas o governador de Santa Helena, Nigel Phillips, verificou pessoalmente que o animal estava vivo.

Mais recentemente, Jonathan foi observado acasalando com Emma, outra tartaruga que divide seu espaço. Pouco depois, foi encontrado de cabeça para baixo, aparentemente após um movimento durante o contato com a companheira.

Mesmo aos 194 anos, Jonathan continua a oferecer aos cientistas uma oportunidade rara de estudar os processos biológicos associados a uma vida excepcionalmente longa.