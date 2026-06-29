Ancelotti já perdeu para o Japão? Veja o retrospecto

O treinador italiano, Carlo Ancelotti, comanda o Brasil nesta segunda-feira no duelo de mata-mata contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026. Quem perder está eliminado do torneio.

Até agora, Ancelotti vem nantendo números favoráveis no comando da seleção pentacampeã. No entanto, um de seus poucos tropeços foi exatamente contra o Japão.

O contexto da derrota para o Japão

Ancelotti assumiu a Seleção em maio de 2025. Antes, sua única experiência com países foi sendo auxiliar de Arrigo Sacchi na Itália, entre 1992 e 1995, incluindo a campanha do vice-campeonato na Copa do Mundo de 1994, quando perdeu justamente para o Brasil.

O italiano assumiu a seleção pentacampeã em maio do ano passado. Cinco meses depois, encarou o Japão num amistoso realizado em Tóquio. Até então, o Brasil jamais havia perdido para os asiáticos. E parecia que iria repetir a dose. Só pareceu.

A derrota