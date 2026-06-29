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Fase de grupos copa 2026

Ancelotti já perdeu para o Japão? Veja o retrospecto

Antes de 2025, o Brasil havia enfrentado o Japão diversas vezes em amistosos e competições oficiais

O italiano assumiu a Seleção em maio do ano passado

O italiano assumiu a Seleção em maio do ano passado

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h57.

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O treinador italiano, Carlo Ancelotti, comanda o Brasil nesta segunda-feira no duelo de mata-mata contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026. Quem perder está eliminado do torneio.

Até agora, Ancelotti vem nantendo números favoráveis no comando da seleção pentacampeã. No entanto, um de seus poucos tropeços foi exatamente contra o Japão.

O contexto da derrota para o Japão

Ancelotti assumiu a Seleção em maio de 2025. Antes, sua única experiência com países foi sendo auxiliar de Arrigo Sacchi na Itália, entre 1992 e 1995, incluindo a campanha do vice-campeonato na Copa do Mundo de 1994, quando perdeu justamente para o Brasil.

O italiano assumiu a seleção pentacampeã em maio do ano passado. Cinco meses depois, encarou o Japão num amistoso realizado em Tóquio. Até então, o Brasil jamais havia perdido para os asiáticos. E parecia que iria repetir a dose. Só pareceu.

A derrota

O Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique Ganso e Gabriel Martinelli.

Na segunda etapa, o Japão reagiu e virou o placar com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. O resultado marcou a primeira vitória japonesa sobre os brasileiros em toda a história.

Até então, a Seleção nunca havia sido derrotada pelos japoneses, mantendo uma sequência de vitórias e empates desde o primeiro confronto, em 1989.

Contexto histórico

Antes de 2025, o Brasil havia enfrentado o Japão diversas vezes em amistosos e competições oficiais, incluindo:

  • Copa do Mundo de 2006: Brasil 4 x 1 Japão
  • Copa das Confederações (2001, 2005, 2013): 1 vitória brasileira e 2 empates

Onde assistir ao jogo

No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas:

TV aberta

  • Globo
  • SBT

TV por assinatura

  • SporTV
  • NSports

Streaming e internet

  • Globoplay
  • GE (tempo real)
  • CazéTV (YouTube – gratuito)
  • GETV
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