Empresa baiana de granolas lança marca de suplementos para chegar aos R$ 133 milhões

A granola caseira preparada pela mãe de Marcos Fenício deu origem à marca de granolas que, em homenagem a ela, recebeu o nome de Tia Sônia. Fundada em 1995, em Vitória da Conquista (BA), a empresa cresceu no varejo nacional e faturou R$ 115,7 milhões em 2025.

Agora, a empresa acaba de lançar uma nova marca para conquistar o mercado de wellness: a Ultra B, uma marca de suplementos que chega ao mercado com creatina e barras proteicas. A expectativa é que os produtos entrem nos mesmos canais de venda da Tia Sônia, com foco na possibilidade de crescimento em cidades do interior.

“Temos um histórico forte com produtos saudáveis. Quando lançamos uma linha de suplementação, existe uma conexão natural com o que a Tia Sônia já representa para o consumidor. É uma extensão do nosso DNA, e isso ajuda a criar uma expectativa positiva em torno da Ultra B”, diz Fenício.

A empresa aposta na participação em eventos para divulgar as novidades e no sabor dos produtos como diferencial. A expectativa é que, em 2027, a nova marca represente 8% do faturamento total. Para este ano, a Tia Sônia espera chegar a R$ 133 milhões em faturamento.

A trajetória de crescimento também levou a empresa ao Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, na categoria de companhias com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões.

Mercado aquecido abre espaço para novos players

Para Fenício, o mercado de bem-estar já fazia parte da trajetória da Tia Sônia desde a fundação da empresa. A marca começou com a produção de granolas e, ao longo dos anos, ampliou o portfólio para mais de 80 produtos, entre barras, snacks, cookies, cereais, cafés e suplementos.

O executivo vê espaço para avançar ainda mais no segmento de suplementação, especialmente pela possibilidade de combinar a experiência da empresa com alimentos saudáveis e a distribuição já consolidada no varejo.

Um dos diferenciais apontados por Fenício é o sabor dos produtos. Segundo ele, a categoria de suplementos passou por uma evolução nos últimos anos, mas ainda há espaço para desenvolver produtos mais próximos do perfil de consumo da Tia Sônia. “A Tia Sônia é um negócio voltado para o sabor. Quando os suplementos surgiram, eram horrorosos. Hoje está melhor, mas acreditamos que dá para melhorar um pouquinho mais”, diz.

Outro ponto da estratégia é a presença da Tia Sônia nos supermercados. De acordo com Fenício, cerca de 85% dos clientes da empresa estão nesse canal, enquanto suplementos tradicionalmente estiveram mais concentrados em farmácias, lojas de produtos naturais e estabelecimentos especializados em esporte.

A expansão da Ultra B também tem relação com a história esportiva da família do fundador. Seu irmão, Beto, é triatleta e já participou de mais de 40 provas de Ironman, além de competições como Ultraman.

Há cerca de quatro anos, Beto sofreu dois AVCs e passou por um período de recuperação. Aos poucos, retomou os movimentos e voltou a praticar esportes. A trajetória ajudou a inspirar a criação da nova marca.

“Ele é um cara ultra. É meu irmão, é filho da Tia Sônia e o esporte faz parte da nossa família. A Ultra B nasce muito dessa história, mas também da nossa vontade de criar uma marca de suplementação que carregue aquilo que sabemos fazer: produtos saudáveis, saborosos e próximos da vida real das pessoas”, afirma Fenício.

A identidade visual da Ultra B foi desenvolvida pela HardCuore, agência também responsável pelo rebranding da Tia Sônia. A criação se inspira nos números de identificação usados por atletas em competições esportivas.

Marca aposta em esporte e distribuição

A Ultra B chega ao mercado com cinco produtos, entre eles creatina e barras proteicas. As barras têm opções com até 15 g de proteína e levam ingredientes como albumina, colina, TCM e vitaminas B12 e D. A empresa também planeja lançar whey protein em 2027.

A estratégia de lançamento inclui a participação em corridas e outros eventos esportivos, além do contato com nutricionistas e consumidores. A ideia é apresentar os produtos, realizar degustações e ampliar o conhecimento sobre a nova marca.

A estreia acontece na Bahia, onde a empresa pretende aproveitar a relação da família com o esporte e a presença já consolidada da Tia Sônia no varejo.

A distribuição será concentrada principalmente nos supermercados, mas a empresa também considera farmácias, lojas de produtos naturais e outros pontos de venda. Para Fenício, a presença em cidades do interior pode representar uma oportunidade para a Ultra B.

“Nos grandes centros, a suplementação já está muito desenvolvida nos supermercados, mas, quando você vai para o interior de Minas Gerais, da Bahia e de outras regiões do Nordeste, ainda encontra mercados médios com poucas marcas. A gente já tem uma presença forte nesses locais com a Tia Sônia e vê aí uma oportunidade para levar a Ultra B a regiões onde a oferta de suplementos ainda é menor”, diz.

A expectativa da empresa é que a Ultra B represente 8% do faturamento da Tia Sônia em 2027.

Como a Tia Sônia nasceu?

A história da Tia Sônia começou em 1995, quando Sônia Lopes Dias, mãe de Marcos Fenício, preparou uma granola caseira para o filho levar em uma viagem a Machu Picchu, no Peru. Para deixar o produto mais saboroso, ela acrescentou ingredientes como tapioca, coco e castanhas.

Marcos levou cerca de 6 kg da granola e compartilhou o produto com amigos durante a viagem. Depois que voltou ao Brasil, passou a receber pedidos para que a mãe produzisse mais e ouviu a sugestão de transformar a receita em um negócio.

Sônia Lopes Dias, que deu origem à marca, e Marcos Fenício, fundador da Tia Sônia (Divulgação)

A produção começou na garagem da família, em Vitória da Conquista, e inicialmente os produtos eram vendidos para lojas de produtos naturais. Marcos conta que começou o negócio com R$ 40 emprestados pela mãe e reinvestiu os resultados na própria empresa.

Com o crescimento da demanda, a Tia Sônia inaugurou sua primeira fábrica própria em 1998. Hoje, a companhia produz cerca de 300 toneladas de granola por mês e distribui seus produtos para diferentes regiões do país, com centros de operação em Salvador, Recife e São Paulo.

A expansão, no entanto, vai além da granola e da entrada no mercado de suplementos. O grupo também aposta em categorias como cafés especiais, por meio da Colheita das Alegrias, e vem ampliando sua presença em São Paulo, mercado considerado estratégico. Na capital paulista, criou a Casa Tia Sônia, espaço que reúne área de portfólio, escritório, vendas e eventos.

A empresa também aposta em novos formatos de distribuição. Além das grandes redes de varejo, criou os chamados carrinhos da Tia Sônia, que levam os produtos a estabelecimentos menores, como padarias e cantinas. “Essa estratégia é principalmente para São Paulo. É uma estratégia de ganhar fidelização, para as pessoas começarem a ver a Tia Sônia em vários lugares”, diz o empresário.

Para os próximos anos, a companhia planeja ampliar a capacidade industrial em Vitória da Conquista e continuar expandindo nacionalmente.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura do evento de lançamento da edição 2026.