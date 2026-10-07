Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, prováveis escalações e horário

RESUMO | Embalado na parte superior da tabela e buscando encostar no grupo de classificação direta para a Copa Libertadores, o Cruzeiro recebe o São Paulo nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um duelo tradicional e de grande peso na noite desta quarta-feira, 7. Às 21h30 (horário de Brasília), o Cruzeiro encara o São Paulo no gramado do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Separadas por objetivos complementares na tabela, as equipes entram em campo em momentos distintos da competição.

O Cruzeiro ocupa a 6ª posição com 45 pontos, tendo apenas um a menos que o Bahia, primeiro time dentro do grupo de acesso direto à CONMEBOL Libertadores. Após vencer o Vitória de virada no Barradão, a equipe celeste quer aproveitar o fator casa para se consolidar no topo. Do outro lado, o São Paulo aparece na 10ª colocação com 36 pontos e busca reabilitação imediata após ser derrotado pelo Santos em jogo atrasado, precisando somar pontos fora de casa para sonhar com uma aproximação ao bloco de elite.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge): A Raposa conta com os retornos do zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão, e do volante Lucas Romero, poupado na última rodada. O atacante Arroyo, com a seleção equatoriana, é dúvida. A provável formação tem: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Lucho Rodríguez), Kaio Jorge e Wesley.

A Raposa conta com os retornos do zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão, e do volante Lucas Romero, poupado na última rodada. O atacante Arroyo, com a seleção equatoriana, é dúvida. A provável formação tem: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Lucho Rodríguez), Kaio Jorge e Wesley. São Paulo (Técnico: Dorival Júnior): O Tricolor tem desfalques importantes, como o atacante Luciano (lesionado contra o Santos), além de Iago, Danielzinho e o goleiro Rafael (com dores na lombar, sendo dúvida). Em compensação, o artilheiro Calleri está de volta. O time paulista deve iniciar com: Coronel (Rafael); Arboleda, Rafael Tolói e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo

Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções na televisão fechada e pay-per-view:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Cruzeiro x São Paulo: Histórico de confrontos no Brasileirão

Levando em consideração todas as competições e, em especial, o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista leva vantagem no somatório geral de duelos diretos:

Total de jogos (geral): 67 partidas oficiais

67 partidas oficiais Vitórias do Cruzeiro: 13 (19%)

13 (19%) Empates: 17 (25%)

17 (25%) Vitórias do São Paulo: 37 (55%)

Analisando o desempenho de acordo com o mando de campo:

Jogos com mando do Cruzeiro (35 partidas): 10 vitórias cruzeirenses, 8 empates e 17 triunfos do São Paulo.

10 vitórias cruzeirenses, 8 empates e 17 triunfos do São Paulo. Jogos com mando do São Paulo (32 partidas): 3 vitórias do Cruzeiro, 9 empates e 20 triunfos são-paulinos.

No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 no Estádio do MorumBIS, o São Paulo levou a melhor e goleou por 4 a 1. Agora, o cenário muda para o Mineirão, onde o Cruzeiro tenta inverter a balança diante de sua torcida.

Que horas será a partida entre Cruzeiro e São Paulo?

O jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Onde vai ser o jogo?

No Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Quais são as posições de Cruzeiro e São Paulo na tabela?

O Cruzeiro é o 6º colocado com 45 pontos, enquanto o São Paulo ocupa a 10ª posição com 36 pontos.

Quais são as opções de transmissão ao vivo?

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).