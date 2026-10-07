Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, prováveis escalações e horário

O Estádio do Mineirão, palco do confronto entre Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão. (Divulgação) (Divulgação)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h56.
RESUMO | Embalado na parte superior da tabela e buscando encostar no grupo de classificação direta para a Copa Libertadores, o Cruzeiro recebe o São Paulo nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um duelo tradicional e de grande peso na noite desta quarta-feira, 7. Às 21h30 (horário de Brasília), o Cruzeiro encara o São Paulo no gramado do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Separadas por objetivos complementares na tabela, as equipes entram em campo em momentos distintos da competição.
O Cruzeiro ocupa a 6ª posição com 45 pontos, tendo apenas um a menos que o Bahia, primeiro time dentro do grupo de acesso direto à CONMEBOL Libertadores. Após vencer o Vitória de virada no Barradão, a equipe celeste quer aproveitar o fator casa para se consolidar no topo. Do outro lado, o São Paulo aparece na 10ª colocação com 36 pontos e busca reabilitação imediata após ser derrotado pelo Santos em jogo atrasado, precisando somar pontos fora de casa para sonhar com uma aproximação ao bloco de elite.
Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções na televisão fechada e pay-per-view:
Levando em consideração todas as competições e, em especial, o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista leva vantagem no somatório geral de duelos diretos:
Analisando o desempenho de acordo com o mando de campo:
No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 no Estádio do MorumBIS, o São Paulo levou a melhor e goleou por 4 a 1. Agora, o cenário muda para o Mineirão, onde o Cruzeiro tenta inverter a balança diante de sua torcida.
O jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).
No Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
O Cruzeiro é o 6º colocado com 45 pontos, enquanto o São Paulo ocupa a 10ª posição com 36 pontos.
A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).