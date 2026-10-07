Santos x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e horário

RESUMO | Embalado por uma impressionante sequência de vitórias e dono da liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, o Flamengo vai a campo nesta quinta-feira (8), às 19h30, para enfrentar o ascendente Santos na Vila Belmiro, em partida válida pela 29ª rodada da competição.

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um dos confrontos mais aguardados da competição. Na noite desta quinta-feira, 8, às 19h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o líder Flamengo no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), no litoral paulista. O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de afirmação em suas respectivas lutas na tabela.

O Rubro-Negro carioca lidera a competição com 60 pontos, ostentando três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, e busca sua sexta vitória consecutiva no torneio nacional para se consolidar no topo. Do outro lado, o Santos deixou para trás a ameaça de rebaixamento e vive grande fase: após somar seis vitórias e um empate nas últimas sete rodadas — incluindo o triunfo sobre o São Paulo no último compromisso —, o Peixe alcançou a 8ª colocação com 41 pontos e quer fazer valer o fator casa para encostar no G-6.

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca): O Peixe não terá o atacante Everton Cebolinha (impedido por cláusula contratual), além do volante Arthur e do goleiro Gabriel Brazão, ambos lesionados. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres e o meia Gabriel Bontempo retornam, enquanto Neymar aguarda para saber se será relacionado. A provável formação tem: Diogenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Barreal e Gabriel Barbosa.

O Peixe não terá o atacante Everton Cebolinha (impedido por cláusula contratual), além do volante Arthur e do goleiro Gabriel Brazão, ambos lesionados. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres e o meia Gabriel Bontempo retornam, enquanto Neymar aguarda para saber se será relacionado. A provável formação tem: Diogenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Barreal e Gabriel Barbosa. Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim): O Rubro-Negro tem desfalques importantes devido a lesões e compromissos internacionais recentes, como Arrascaeta (lesão no punho), Evertton Araújo, Ayrton Lucas, Varela e Valencia. O time carioca deve iniciar com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir a Santos x Flamengo

Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão a transmissão exclusiva pelo sistema pay-per-view:

Pay-per-view: Premiere

Flamengo x Santos: Histórico de Confrontos no Brasileirão

O clássico carrega uma rivalidade histórica. Considerando todas as competições e o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo leva vantagem no somatório geral de confrontos diretos:

Total de jogos (geral): 79 partidas oficiais

79 partidas oficiais Vitórias do Flamengo: 33 (42%)

33 (42%) Empates: 22 (28%)

22 (28%) Vitórias do Santos: 24 (30%)

Analisando o desempenho conforme o mando de campo:

Jogos com mando do Flamengo (42 partidas): 24 vitórias rubro-negras, 9 empates e 9 triunfos do Santos.

24 vitórias rubro-negras, 9 empates e 9 triunfos do Santos. Jogos com mando do Santos (37 partidas): 9 vitórias do Flamengo, 13 empates e 15 triunfos santistas.

No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 no Maracanã, o Flamengo levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Agora, a história ganha um novo capítulo na Vila Belmiro, onde o Santos tentará frear o ímpeto do líder isolado.

Que horas será a partida entre Santos e Flamengo?

O jogo acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília).

Onde vai ser o jogo?

No Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP).

Quais são as posições de Santos e Flamengo na tabela?

O Flamengo lidera o campeonato com 60 pontos, enquanto o Santos ocupa a 8ª posição com 41 pontos.

Quais são as opções de transmissão ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).