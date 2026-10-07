Santos x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e horário

A Vila Belmiro, palco do confronto entre Santos e Flamengo pelo Brasileirão. (Ricardo Moreira/Getty Images) (Eicardo Moreira/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19h14.
RESUMO | Embalado por uma impressionante sequência de vitórias e dono da liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, o Flamengo vai a campo nesta quinta-feira (8), às 19h30, para enfrentar o ascendente Santos na Vila Belmiro, em partida válida pela 29ª rodada da competição.
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um dos confrontos mais aguardados da competição. Na noite desta quinta-feira, 8, às 19h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o líder Flamengo no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), no litoral paulista. O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de afirmação em suas respectivas lutas na tabela.
O Rubro-Negro carioca lidera a competição com 60 pontos, ostentando três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, e busca sua sexta vitória consecutiva no torneio nacional para se consolidar no topo. Do outro lado, o Santos deixou para trás a ameaça de rebaixamento e vive grande fase: após somar seis vitórias e um empate nas últimas sete rodadas — incluindo o triunfo sobre o São Paulo no último compromisso —, o Peixe alcançou a 8ª colocação com 41 pontos e quer fazer valer o fator casa para encostar no G-6.
Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão a transmissão exclusiva pelo sistema pay-per-view:
O clássico carrega uma rivalidade histórica. Considerando todas as competições e o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo leva vantagem no somatório geral de confrontos diretos:
Analisando o desempenho conforme o mando de campo:
No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 no Maracanã, o Flamengo levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Agora, a história ganha um novo capítulo na Vila Belmiro, onde o Santos tentará frear o ímpeto do líder isolado.
O jogo acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília).
No Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP).
O Flamengo lidera o campeonato com 60 pontos, enquanto o Santos ocupa a 8ª posição com 41 pontos.
A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).