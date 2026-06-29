A guerra de memes entre Brasil e Japão: feijoada contra sushi, Turma da Mônica contra Naruto

O confronto entre Brasil e Japão pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 começou muito antes de a bola rolar — e não no gramado, mas nas redes sociais.

De um lado, a provocação de um atacante japonês reacendeu a rivalidade; de outro, os torcedores brasileiros responderam da forma mais característica possível: transformando o duelo em uma guerra de memes que opõe feijoada a sushi e a Turma da Mônica a Goku ou Naruto.

A partida, marcada para esta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, virou palco de uma disputa cultural paralela, em que cada lado defende seus próprios símbolos. E, fiel ao comportamento da torcida brasileira nesta Copa, o humor virou a principal arma.

A provocação que esquentou o clima

O estopim veio do atacante Kento Shiogai, da seleção japonesa.

Em entrevista a veículos japoneses após um treino, ele minimizou a força do Brasil e de Neymar. "Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente", afirmou.

Sobre o histórico de Neymar — que marcou nove gols em cinco jogos contra os japoneses —, Shiogai também alfinetou.

"Esse era o Neymar de antigamente, não é? Acho que agora estamos bem", disse.

Pouco depois, o atacante amenizou o tom e reconheceu que "o Brasil continua sendo forte", mas o estrago já estava feito: a fala viajou para as redes brasileiras em versões ainda mais contundentes do que a original.

Feijoada contra sushi, samba contra J-pop

A resposta dos brasileiros não veio em campo, mas em montagens.

A torcida transformou o jogo em um embate entre símbolos nacionais e elementos da cultura japonesa, com o churrasco e a feijoada de um lado e o sushi e o yakisoba do outro.

"Chegou a hora de mostrar que churrasco é melhor que sushi, feijoada é melhor que yakisoba, Turma da Mônica é melhor que Naruto e que o samba é melhor que J-pop", dizia uma das publicações mais compartilhadas.

O confronto rendeu também o duelo de ícones do entretenimento.

E quando o Cunha fizer gol no jogo do Brasil e do Japão e a comemoração for ele surfando nas ondas dos tsunamis pic.twitter.com/5ppcmtCMoy — lau 🇧🇷 jurídico do George Harrison (@launfr) June 26, 2026



Como o Japão é o berço de animes que marcaram gerações de brasileiros, os torcedores brincaram opondo personagens nacionais aos japoneses.

"Pode vir Goku, pode vir Naruto, nós temos o Cocoricó e a Turma da Mônica", provocou um perfil. Outro simulou uma batalha "épica" entre o eterno Fofão e o herói Goku.

Quando o anime já tinha previsto o jogo

A veia otaku da torcida foi além das provocações.

Internautas relembraram que o clássico anime de futebol "Super Campeões" — conhecido no original como "Captain Tsubasa" — já havia "previsto" um confronto entre Brasil e Japão numa Copa, em uma versão produzida pouco antes do Mundial de 2002, sediado no Japão.

A brincadeira com referências de anime não é nova nesta Copa.

Antes mesmo de o adversário ser definido, a torcida já narrava a campanha da seleção com jargões de Naruto, apelidando Endrick de "Jinchūriki do Pelé" — referência aos personagens que carregam poderes selados dentro do corpo.

Agora, com o Japão pela frente, o universo dos animes virou o campo de batalha perfeito.

A Copa que se joga em duas telas

A guerra de memes entre Brasil e Japão é mais um capítulo de um comportamento que define a torcida brasileira nesta Copa, especialmente entre os mais jovens.

Pesquisas recentes mostram que, para a geração Z, o humor virou a principal linguagem de conexão com o Mundial — e o futebol é vivido tanto na tela grande quanto no celular, em forma de piada compartilhada.

Resta saber se a feijoada vai mesmo vencer o sushi. A resposta, dessa vez, será dada em campo — mas, qualquer que seja o placar, a internet brasileira já garantiu sua vitória paralela na criatividade.