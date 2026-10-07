Palmeiras x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e horário

O Nubank Parque, palco do confronto entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileirão. (Thiago Fatichi/Allianz Parque/Divulgação) (Thiago Fatichi/Allianz Parque/Divulgação)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19h20.
RESUMO | Integrantes do G-5 do Campeonato Brasileiro e buscando recuperação após tropeços na rodada passada, Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo, em duelo direto válido pela 29ª rodada da competição.
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um embate de peso entre equipes que brigam diretamente nas primeiras colocações da tabela. Na noite desta quinta-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Bahia no Estádio Nubank Parque, na capital paulista. O confronto reúne dois dos principais postulantes às vagas diretas na próxima CONMEBOL Libertadores.
O Palmeiras chega pressionado após uma sequência de empates que custou a liderança da competição, tendo ficado no 0 a 0 com o Grêmio na rodada passada. O Verdão tem 57 pontos e está a três do líder Flamengo. Para piorar, a equipe seguirá sem poder contar com o técnico Abel Ferreira à beira do gramado, cumprindo suspensão imposta pelo STJD. Do outro lado, o Bahia vinha embalado por quatro vitórias consecutivas, mas acabou tropeçando diante do Athletico-PR por 2 a 1 fora de casa, resultado que tirou o Tricolor do G-4, deixando-o na 5ª posição com 41 pontos.
Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções em TV aberta, pay-per-view e plataformas digitais:
Levando em consideração todas as competições e, em especial, os registros históricos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras leva vantagem no somatório geral de confrontos diretos:
Analisando o desempenho de acordo com o mando de campo:
No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 na Arena Fonte Nova, o Palmeiras levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Agora, o cenário muda para o Nubank Parque, onde o Verdão busca fazer valer o mando de campo para retomar o caminho das vitórias.
O jogo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).
No Estádio Nubank Parque, em São Paulo (SP).
Ambas as equipes figuram no G-5 da competição, com o Bahia ocupando a 5ª colocação com 41 pontos.
A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).