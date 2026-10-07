Palmeiras x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e horário

RESUMO | Integrantes do G-5 do Campeonato Brasileiro e buscando recuperação após tropeços na rodada passada, Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo, em duelo direto válido pela 29ª rodada da competição.

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um embate de peso entre equipes que brigam diretamente nas primeiras colocações da tabela. Na noite desta quinta-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Bahia no Estádio Nubank Parque, na capital paulista. O confronto reúne dois dos principais postulantes às vagas diretas na próxima CONMEBOL Libertadores.

O Palmeiras chega pressionado após uma sequência de empates que custou a liderança da competição, tendo ficado no 0 a 0 com o Grêmio na rodada passada. O Verdão tem 57 pontos e está a três do líder Flamengo. Para piorar, a equipe seguirá sem poder contar com o técnico Abel Ferreira à beira do gramado, cumprindo suspensão imposta pelo STJD. Do outro lado, o Bahia vinha embalado por quatro vitórias consecutivas, mas acabou tropeçando diante do Athletico-PR por 2 a 1 fora de casa, resultado que tirou o Tricolor do G-4, deixando-o na 5ª posição com 41 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras: O Verdão lida com o desgaste físico de seus oito atletas convocados para amistosos internacionais (Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Arias, Sosa, Mauricio e Flaco López), com os sul-americanos se reapresentando às vésperas do jogo. Por outro lado, o zagueiro Murilo retorna após suspensão. A provável formação tem: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arias (Felipe Anderson); Flaco López (Sosa) e Vítor Roque. Abel Ferreira não estará na beira do gramado pela equipe Alviverde.

O Verdão lida com o desgaste físico de seus oito atletas convocados para amistosos internacionais (Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Arias, Sosa, Mauricio e Flaco López), com os sul-americanos se reapresentando às vésperas do jogo. Por outro lado, o zagueiro Murilo retorna após suspensão. A provável formação tem: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arias (Felipe Anderson); Flaco López (Sosa) e Vítor Roque. Abel Ferreira não estará na beira do gramado pela equipe Alviverde. Bahia: O time tem o departamento médico praticamente zerado, sem desfalques por suspensão e com o retorno de Kike Olivera após cumprir gancho. A equipe baiana deve começar com: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Rogério Ceni é o técnico do Bahia na partida da noite de quinta-feira, 8.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Bráulio da Silva Machado (SC) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Onde assistir a Palmeiras x Bahia

Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções em TV aberta, pay-per-view e plataformas digitais:

TV Aberta: Globo

Globo Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: GE TV (YouTube)

Bahia x Palmeiras: Histórico de confrontos no Brasileirão

Levando em consideração todas as competições e, em especial, os registros históricos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras leva vantagem no somatório geral de confrontos diretos:

Total de jogos (geral): 51 partidas oficiais

51 partidas oficiais Vitórias do Bahia: 11 (22%)

11 (22%) Empates: 15 (29%)

15 (29%) Vitórias do Palmeiras: 25 (49%)

Analisando o desempenho de acordo com o mando de campo:

Jogos com mando do Bahia (24 partidas): 5 vitórias baianas, 9 empates e 10 triunfos do Palmeiras.

5 vitórias baianas, 9 empates e 10 triunfos do Palmeiras. Jogos com mando do Palmeiras (27 partidas): 6 vitórias do Bahia, 6 empates e 15 triunfos palmeirenses.

No último encontro entre as equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2026 na Arena Fonte Nova, o Palmeiras levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Agora, o cenário muda para o Nubank Parque, onde o Verdão busca fazer valer o mando de campo para retomar o caminho das vitórias.

Que horas será a partida entre Palmeiras e Bahia?

O jogo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Onde vai ser o jogo?

No Estádio Nubank Parque, em São Paulo (SP).

Quais são as posições de Palmeiras e Bahia na tabela?

Ambas as equipes figuram no G-5 da competição, com o Bahia ocupando a 5ª colocação com 41 pontos.

Quais são as opções de transmissão ao vivo?

A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).