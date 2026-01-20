Pop

Super Bowl 2026: Show de Bad Bunny será transmitido na TV

Cantor porto-riquenho retorna ao palco do intervalo e terá transmissão no Brasil; duelo da NFL começa às 20h30, no dia 8 de fevereiro

Bad Bunny: cantor retorna ao palco do Super Bowl no intervalo e terá exibição ao vivo no Brasil (Kevin Winter / Equipe/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11h42.

Bad Bunny foi confirmado como atração do Super Bowl LX, no tradicional show do intervalo patrocinado pela Apple Music. A apresentação será realizada em 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

No Brasil, o espetáculo será transmitido pela TV Globo. A emissora planeja exibir o show logo após o término do BBB 26. O jogo tem início previsto para 20h30, no horário de Brasília.

A 60ª edição ainda aguarda a definição dos finalistas. Broncos e Patriots disputam a vaga na AFC, enquanto Seahawks e Rams seguem vivos na NFC.

Como assistir ao show de Bad Bunny no Super Bowl

O repertório deve reunir músicas conhecidas do cantor, que ampliou sua presença nas paradas de streaming e rádio nos últimos anos.

Será a segunda vez que Bad Bunny participa do Super Bowl. Em 2020, o artista esteve no palco ao lado de Shakira e Jennifer Lopez.

O músico, nascido Benito Antonio Martínez Ocasio, lançou em 2025 o álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que liderou a Billboard 200. As 17 faixas do disco entraram na Billboard Hot 100, ultrapassando a marca de 100 entradas do artista na parada.

No mesmo período, o porto-riquenho realizou uma residência de 30 apresentações em Porto Rico.

A performance de Bad Bunny sucede a de Kendrick Lamar, que comandou o intervalo em 2025. A edição rendeu 133,5 milhões de espectadores, recorde histórico do show.

Nos anos anteriores, o Super Bowl teve Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre e convidados (2022), The Weeknd (2021) e Shakira com Jennifer Lopez (2020), sob a curadoria da Roc Nation desde 2019.

