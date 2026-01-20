Super Bowl 2026: Show de Bad Bunny será transmitido na TV

Bad Bunny foi confirmado como atração do Super Bowl LX, no tradicional show do intervalo patrocinado pela Apple Music. A apresentação será realizada em 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

No Brasil, o espetáculo será transmitido pela TV Globo. A emissora planeja exibir o show logo após o término do BBB 26. O jogo tem início previsto para 20h30, no horário de Brasília.

A 60ª edição ainda aguarda a definição dos finalistas. Broncos e Patriots disputam a vaga na AFC, enquanto Seahawks e Rams seguem vivos na NFC.

Como assistir ao show de Bad Bunny no Super Bowl

O repertório deve reunir músicas conhecidas do cantor, que ampliou sua presença nas paradas de streaming e rádio nos últimos anos.

Será a segunda vez que Bad Bunny participa do Super Bowl. Em 2020, o artista esteve no palco ao lado de Shakira e Jennifer Lopez.

O músico, nascido Benito Antonio Martínez Ocasio, lançou em 2025 o álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que liderou a Billboard 200. As 17 faixas do disco entraram na Billboard Hot 100, ultrapassando a marca de 100 entradas do artista na parada.

No mesmo período, o porto-riquenho realizou uma residência de 30 apresentações em Porto Rico.

A performance de Bad Bunny sucede a de Kendrick Lamar, que comandou o intervalo em 2025. A edição rendeu 133,5 milhões de espectadores, recorde histórico do show.

Nos anos anteriores, o Super Bowl teve Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre e convidados (2022), The Weeknd (2021) e Shakira com Jennifer Lopez (2020), sob a curadoria da Roc Nation desde 2019.