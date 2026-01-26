Esporte

Patriots e Seahawks se enfrentam na final do Super Bowl LX

New England busca o sétimo título; Seattle tenta a revanche de 2015

Patriots: time está no Super Bowl (Matthew Stockman / Equipe/Getty Images)

Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h06.

Estão definidos os times que disputarão o Super Bowl LX. New England Patriots e Seattle Seahawks avançaram nas finais de conferência e se enfrentam pela decisão da temporada da NFL, em duelo que marca o reencontro da final de 2015.

O Patriots, maior vencedor da era moderna da liga ao lado do Pittsburgh Steelers, busca agora a sétima conquista do troféu Vince Lombardi. O Seahawks, por sua vez, tenta levantar a taça pela segunda vez e apagar a lembrança da derrota sofrida há 11 anos, quando foi interceptado na linha do gol nos segundos finais da partida contra o mesmo adversário.

Quando e onde será o Super Bowl LX

A final será disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, no domingo, 8 de fevereiro, com início marcado para as 20h30 (horário de Brasília).

Além do jogo, o evento contará com a tradicional apresentação musical no intervalo. O responsável pelo espetáculo neste ano será o cantor Bad Bunny, porto-riquenho que se destacou mundialmente com hits de reggaeton e trap latino.

