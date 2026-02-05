Super Bowl: veja o ranking dos maiores campeões da NFL antes da final

Redatora
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h15.
New England Patriots e Seattle Seahawks disputam o Super Bowl LX no próximo domingo, 8, às 20h30 (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. A final decide o campeão da temporada 2025-26 da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.
Além do título, o jogo coloca em disputa marcas históricas da era Super Bowl. O Patriots tenta conquistar o sétimo troféu para se isolar como maior campeão da liga. Já o Seahawks busca o segundo título de sua história, após ter vencido em 2013.
O duelo também reedita a final da temporada 2014-15, quando New England Patriots derrotou o Seattle Seahawks e impediu o bicampeonato do time da NFC. Neste domingo, as duas franquias voltam a se enfrentar em um Super Bowl 11 anos depois.
Na era Super Bowl, iniciada em 1966, New England Patriots e Pittsburgh Steelers dividem o topo do ranking com seis títulos cada. Se vencer o Super Bowl LX, o Patriots chega ao sétimo troféu e assume a liderança isolada entre as franquias mais vitoriosas da história da NFL.
Os títulos do Patriots na era Super Bowl foram conquistados em 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018. O período também foi marcado por Tom Brady, maior campeão individual da história do Super Bowl, com sete anéis — seis pelo New England e um pelo Tampa Bay Buccaneers.
Ao todo, 20 das 32 franquias da NFL já conquistaram pelo menos um título desde o início da era Super Bowl.
