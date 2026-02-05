Esporte

Super Bowl: veja o ranking dos maiores campeões da NFL antes da final

Duelo decisivo acontece em 8 de fevereiro, às 20h30, e pode mudar o topo do ranking

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h15.

New England Patriots e Seattle Seahawks disputam o Super Bowl LX no próximo domingo, 8, às 20h30 (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. A final decide o campeão da temporada 2025-26 da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Além do título, o jogo coloca em disputa marcas históricas da era Super Bowl. O Patriots tenta conquistar o sétimo troféu para se isolar como maior campeão da liga. Já o Seahawks busca o segundo título de sua história, após ter vencido em 2013.

O duelo também reedita a final da temporada 2014-15, quando New England Patriots derrotou o Seattle Seahawks e impediu o bicampeonato do time da NFC. Neste domingo, as duas franquias voltam a se enfrentar em um Super Bowl 11 anos depois.

Final do Super Bowl pode mudar topo do maior campeão da NFL

Na era Super Bowl, iniciada em 1966, New England Patriots e Pittsburgh Steelers dividem o topo do ranking com seis títulos cada. Se vencer o Super Bowl LX, o Patriots chega ao sétimo troféu e assume a liderança isolada entre as franquias mais vitoriosas da história da NFL.

Os títulos do Patriots na era Super Bowl foram conquistados em 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018. O período também foi marcado por Tom Brady, maior campeão individual da história do Super Bowl, com sete anéis — seis pelo New England e um pelo Tampa Bay Buccaneers.

Ao todo, 20 das 32 franquias da NFL já conquistaram pelo menos um título desde o início da era Super Bowl.

Ranking de títulos do Super Bowl

1 título

  • Seattle Seahawks (2013)
  • New Orleans Saints (2009)
  • Chicago Bears (1985)
  • New York Jets (1968)

2 títulos

  • Rams (1999, 2021)
  • Tampa Bay Buccaneers (2002, 2020)
  • Baltimore Ravens (2000, 2012)
  • Colts (1970, 2006)
  • Miami Dolphins (1972, 1973)
  • Philadelphia Eagles (2017, 2025)

3 títulos

  • Raiders (1976, 1980, 1983)
  • Washington Commanders (1982, 1987, 1991)
  • Denver Broncos (1997, 1998, 2015)

4 títulos

  • New York Giants (1986, 1990, 2007, 2011)
  • Green Bay Packers (1966, 1967, 1996, 2010)
  • Kansas City Chiefs (1969, 2019, 2022, 2023)

5 títulos

  • Dallas Cowboys (1971, 1977, 1992, 1993, 1995)
  • San Francisco 49ers (1981, 1984, 1988, 1989, 1994)

6 títulos

  • New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018)
  • Pittsburgh Steelers (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008)
