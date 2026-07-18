Duelo entre França e Inglaterra carrega rivalidade que vai além do futebol

França e Inglaterra entram em campo neste sábado para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O duelo, marcado para às 18h (horário de Brasília), reúne duas das maiores potências do futebol mundial, mas a rivalidade entre os países vai muito além das quatro linhas.

Muito antes da criação do futebol, franceses e ingleses já protagonizavam disputas que marcaram a história da Europa e do mundo. Ao longo dos séculos, conflitos políticos, militares e territoriais transformaram as duas nações em rivais históricos.

Um dos episódios mais conhecidos foi a Guerra dos Cem Anos, travada entre 1337 e 1453. Apesar do nome, o conflito durou mais de um século e teve como uma das principais motivações a tentativa dos ingleses de reivindicar o trono francês. Ao fim da guerra, a França saiu vitoriosa e consolidou sua soberania.

Séculos depois, os países voltaram a se encontrar em lados opostos durante o processo de independência dos Estados Unidos. Enquanto a França apoiava os colonos norte-americanos em sua luta contra a Coroa Britânica, a Inglaterra tentava manter o controle sobre sua colônia na América do Norte. No fim, os EUA se tornaram independentes.

Outro capítulo importante ocorreu durante o período napoleônico. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o chamado Bloqueio Continental, estratégia que buscava enfraquecer economicamente a Inglaterra ao impedir que os países europeus comercializassem com os britânicos.

Apesar da longa sequência de confrontos ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, os dois países deixaram as diferenças de lado durante a Segunda Guerra Mundial. A França e a Inglaterra integraram as forças aliadas contra a Alemanha nazista.

Paris chegou a ser ocupada pelos alemães, enquanto os britânicos resistiram aos ataques durante a Batalha da Inglaterra. Posteriormente, os dois países participaram do histórico Dia D, quando tropas aliadas desembarcaram na Normandia para iniciar a libertação da Europa Ocidental do domínio nazista.

Copa do Mundo

Dentro de campo, França e Inglaterra também construíram uma história de confrontos em Copas do Mundo. Este será o quarto encontro entre as seleções no torneio. Nos três anteriores, a Inglaterra venceu duas vezes, enquanto a França levou a melhor no duelo mais recente.

1966 – Inglaterra 2 x 0 França (fase de grupos);

1982 – Inglaterra 3 x 1 França (fase de grupos);

2022 – Inglaterra 1 x 2 França (quartas de final).