MindFlow: a IA consegue entender quem somos?

Por Cecília Ivanisk, CEO e Fundadora da Learn to Fly.

Existe uma pergunta curiosa, e talvez um pouco desconfortável, surgindo no encontro entre psicologia e inteligência artificial: será que uma IA consegue nos ajudar a entender quem somos?

Uma pesquisa recente conduzida no Positive Psychology Center da Universidade da Pensilvânia investigou exatamente isso.

O estudo analisou se o ChatGPT seria capaz de transformar pensamentos soltos, frases aparentemente desconexas, memórias e fluxos de consciência em narrativas pessoais coerentes.

E o resultado chamou atenção: em muitos casos, a ferramenta conseguiu identificar padrões emocionais, valores centrais, temas recorrentes e até tensões internas presentes nos relatos das pessoas.

Desconexão em um mundo acelerado

Mas talvez o aspecto mais interessante dessa história não seja tecnológico. Seja humano.

Porque, no fundo, a pesquisa revela algo importante sobre o momento em que estamos vivendo: nunca tivemos tanto acesso à informação, produtividade e estímulo e, ao mesmo tempo, parecemos cada vez mais desconectados da nossa própria narrativa.

Vivemos em um mundo acelerado, fragmentado e excessivamente performático.

Passamos o dia alternando entre mensagens, reuniões, notificações, decisões e demandas operacionais.

Produzimos opiniões em tempo real, consumimos conteúdos sem pausa e aprendemos a funcionar em velocidade máxima.

Mas raramente paramos para elaborar o que sentimos, organizar experiências ou refletir sobre o significado daquilo que estamos vivendo.

A psicologia já mostrou inúmeras vezes que nossa identidade não é construída apenas pelos fatos da nossa vida, mas pela maneira como interpretamos esses fatos.

Não somos apenas o que aconteceu conosco. Somos a narrativa que construímos sobre os fatos.

O uso da tecnologia como espelho emocional

Hoje, muita gente usa IA para escrever diários, organizar pensamentos, refletir sobre carreira, elaborar conflitos emocionais e interpretar padrões de comportamento.

Não porque máquinas tenham desenvolvido consciência emocional, mas porque elas conseguem devolver coerência em meio ao excesso de informação e à fragmentação mental que se tornou tão comum na vida contemporânea.

E talvez essa seja uma das maiores dores da atualidade: estamos saturados de informação e pobres em elaboração. Consumimos milhares de estímulos por dia, mas processamos muito pouco emocionalmente.

Isso aparece nas relações, na dificuldade de sustentar profundidade, no aumento da ansiedade difusa e também nas crises silenciosas de identidade e propósito.

O impacto no ambiente corporativo

No ambiente corporativo, esse fenômeno ganha contornos ainda mais delicados.

Profissionais altamente funcionais conseguem liderar times, bater metas, tomar decisões complexas e sustentar rotinas intensas, mas muitas vezes não conseguem responder perguntas simples sobre si mesmos.

O que me move hoje? Essa trajetória ainda faz sentido? Quem eu sou além da minha performance?

Talvez por isso tantas lideranças estejam emocionalmente exaustas. Porque performance sem narrativa produz vazio.

Quando alguém perde a conexão com a própria história, o trabalho deixa de ser construção e passa a ser apenas execução.

Os limites da máquina e o fator humano

Porém, ao mesmo tempo, que a IA pode organizar linguagem, reconhecer padrões e estruturar reflexões, o autoconhecimento continua exigindo algo profundamente humano: tempo, escuta, vulnerabilidade e contexto.

Uma inteligência artificial pode até ajudar alguém a enxergar sua trajetória com mais clareza, mas ela não vive afetos, perdas, medo, pertencimento ou ambivalência.

Será que estamos procurando a máquina porque ela nos escuta sem julgar? Porque não exige reciprocidade, não se abala com o que dizemos, não nos pede nada em troca?

Talvez seja justamente aí que mora o risco mais sutil. Porque o autoconhecimento mais profundo raramente nasce de uma escuta confortável.

Ele nasce do atrito de ser visto por alguém que também é afetado por nós, que discorda, que devolve uma verdade que não pedimos.

A IA nos oferece o espelho. Mas é o encontro com o outro que nos transforma. O que faremos com a clareza que ela nos devolve?

Vamos usá-la para voltar ao mundo, às relações, às conversas difíceis e aos vínculos reais que sustentam uma identidade?

Ou vamos nos contentar em ser, enfim, compreendidos por algo que nunca precisará nos amar?