Ruud x Darderi: que horas e onde assistir à semifinal do Masters de Roma hoje

Os finalistas do torneio Aberto de Roma começam a ser definidos nesta sexta-feira, 15. O primeiro duelo do dia coloca frente a frente o norueguês Casper Ruud e o italiano Luciano Darderi, em busca de uma vaga inédita na decisão do torneio.

A semifinal está marcada para começar às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

Ruud, ex-número 2 do mundo e atual 25º do ranking, disputa sua quarta semifinal em Roma e tenta alcançar pela primeira vez a final do torneio italiano. O norueguês chega embalado após eliminar Karen Khachanov nas quartas de final.

Do outro lado, Darderi vive a melhor campanha de sua carreira em torneios Masters 1000. Atual número 20 do mundo, o italiano joga em casa e tenta alcançar sua primeira final neste nível do circuito.

O confronto desta sexta também marca o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.

Que horas é o jogo Ruud x Darderi?

A partida acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 10h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Ruud x Darderi ao vivo?

A semifinal do Masters 1000 de Roma terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e no Disney+.

Mais tarde, a outra semifinal do Internazionali d’Italia será disputada entre o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o russo Daniil Medvedev, campeão do torneio em 2023. O duelo está marcado para as 14h (horário de Brasília).