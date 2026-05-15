Ruud x Darderi: que horas e onde assistir à semifinal do Masters de Roma hoje

Casper Ruud: tenista norueguês está na semi em Roma (Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)
Repórter
Publicado em 15 de maio de 2026 às 10h32.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 10h40.
Os finalistas do torneio Aberto de Roma começam a ser definidos nesta sexta-feira, 15. O primeiro duelo do dia coloca frente a frente o norueguês Casper Ruud e o italiano Luciano Darderi, em busca de uma vaga inédita na decisão do torneio.
A semifinal está marcada para começar às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e do Disney+.
Ruud, ex-número 2 do mundo e atual 25º do ranking, disputa sua quarta semifinal em Roma e tenta alcançar pela primeira vez a final do torneio italiano. O norueguês chega embalado após eliminar Karen Khachanov nas quartas de final.
Do outro lado, Darderi vive a melhor campanha de sua carreira em torneios Masters 1000. Atual número 20 do mundo, o italiano joga em casa e tenta alcançar sua primeira final neste nível do circuito.
O confronto desta sexta também marca o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.
A partida acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 10h30 (horário de Brasília).
A semifinal do Masters 1000 de Roma terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e no Disney+.
Mais tarde, a outra semifinal do Internazionali d’Italia será disputada entre o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o russo Daniil Medvedev, campeão do torneio em 2023. O duelo está marcado para as 14h (horário de Brasília).