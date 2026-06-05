Veteranos da Copa: quem são os jogadores mais velhos do Mundial de 2026

A Copa do Mundo é tradicionalmente vista como o palco das novas estrelas do futebol mundial. No entanto, a edição de 2026 também será marcada pela presença de veteranos que desafiam o tempo e seguem competindo em alto nível, mesmo com ou acima dos 40 anos.

Entre os jogadores mais experientes do torneio estão alguns dos maiores nomes da história recente do esporte.

O posto de atleta mais velho da competição pertence ao goleiro escocês Craig Gordon. Aos 43 anos, ele segue como uma das referências da seleção da Escócia e viverá mais um capítulo de uma carreira marcada pela longevidade e pela superação de graves lesões.

Logo atrás aparece Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o craque português disputará sua sexta Copa do Mundo, ampliando ainda mais uma trajetória repleta de recordes. Maior artilheiro da história das seleções, o atacante continua sendo uma das principais referências de Portugal e chega ao torneio com a missão de conduzir uma geração talentosa em busca de um título inédito.

A lista de veteranos também conta com Luka Modrić. O meio-campista croata, de 40 anos, segue sendo o cérebro da seleção vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022.

Pela Alemanha, Manuel Neuer aparece como um dos atletas mais experientes da competição. Aos 40 anos, o goleiro segue como referência dentro e fora de campo. Considerado um dos maiores goleiros da história, ele continua sendo peça importante na tentativa alemã de voltar ao protagonismo mundial.

O México será representado por outro veterano conhecido dos torcedores de Copa do Mundo. Guillermo Ochoa, aos 40 anos, disputará mais uma edição do torneio e pode ampliar sua coleção de atuações marcantes em Mundiais, competição na qual construiu grande parte de sua reputação internacional.

Os jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026