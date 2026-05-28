Brasileiros nas duplas em Roland Garros: veja horários e jogos desta quinta

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, 28, pelas chaves de duplas de Roland Garros 2026, em Paris. O país terá representantes tanto nas disputas masculinas quanto femininas ao longo do dia.

Os jogos terão transmissão do Disney+ Premium no Brasil.

A rodada acontece após uma quarta-feira de resultados mistos para os brasileiros. Luisa Stefani avançou à segunda rodada, enquanto Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli foram eliminados ainda na estreia.

Marcelo Melo estreia em Roland Garros

Campeão de Roland Garros em 2015, Marcelo Melo faz sua estreia nesta edição do torneio ao lado do argentino Andres Molteni.

A dupla enfrenta o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison, cabeças de chave número 4, em partida prevista para começar por volta das 10h20 (horário de Brasília).

Ingrid Martins estreia nas duplas femininas

Nas duplas femininas, Ingrid Martins joga ao lado da argentina Solana Sierra contra a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova.

O confronto está previsto para começar às 9h30 (de Brasília).

Luisa Stefani volta à quadra após vitória na estreia

Após vencer na estreia das duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani volta às quadras nesta quinta-feira, 28, para disputar a chave de duplas mistas em Roland Garros.

A brasileira atuará ao lado do salvadorenho Marcelo Arévalo contra o sueco Andre Goransson e a neozelandesa Erin Routliffe. A partida está prevista para 11h10 (horário de Brasília).

Laura Pigossi também joga nesta quinta

Outra brasileira em ação será Laura Pigossi, que atua ao lado da americana Alycia Parks.

A dupla enfrenta Shuai Zhang e Elise Mertens em partida marcada para 11h30 (de Brasília).

Como foi a rodada brasileira em Roland Garros

O Brasil teve resultados positivos nas duplas ao longo da semana em Roland Garros.

Na terça-feira, Bia Haddad Maia avançou ao lado da russa Liudmila Samsonova após vitória sobre Desirae Krawczyk e Lyudmyla Kichenok por 2 sets a 1.

Marcelo Demoliner também avançou nas duplas masculinas ao lado do indiano N. Sriram Balaji. Eles derrotaram Constantin Frantzen e Robin Haase por 2 sets a 1.