Jannik Sinner estreia em Roland Garros hoje; veja horário e onde assistir

O tenista Jannik Sinner estreia nesta terça-feira, 26, em Roland Garros 2026. Número 1 do mundo, o italiano enfrenta o francês Clément Tabur pela primeira rodada do Grand Slam francês.

A partida será disputada na sessão noturna da quadra Philippe Chatrier e está marcada às 15h15 (de Brasília), equivalente às 20h15 no horário local de Paris.

Sinner tenta conquistar pela primeira vez o título de Roland Garros, único Grand Slam que ainda falta em sua carreira. Caso seja campeão em Paris, o italiano completará o chamado Career Grand Slam, feito alcançado por apenas seis tenistas na Era Aberta (Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz).

O duelo acontece em meio à forte onda de calor que atinge Paris nos primeiros dias do torneio. A previsão para esta terça-feira é de temperaturas próximas dos 33°C ao longo do dia, mas com queda gradual durante a noite.

O italiano costuma enfrentar dificuldades em jogos sob calor intenso. Neste ano, ele teve problemas físicos durante o Masters de Roma e também no Aberto da Austrália.

Que horas é o jogo Jannik Sinner x Clément Tabur?

O jogo está marcado para começar às 15h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de Sinner nesta terça-feira?

O torneio de Roland Garros tem transmissão no Brasil pela ESPN e pelo Disney+.