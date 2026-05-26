Jannik Sinner estreia em Roland Garros hoje; veja horário e onde assistir

Jannik Sinner: tenista italiano é o atual número um do mundo (Tiziana Fabi/AFP)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h25.
O tenista Jannik Sinner estreia nesta terça-feira, 26, em Roland Garros 2026. Número 1 do mundo, o italiano enfrenta o francês Clément Tabur pela primeira rodada do Grand Slam francês.
A partida será disputada na sessão noturna da quadra Philippe Chatrier e está marcada às 15h15 (de Brasília), equivalente às 20h15 no horário local de Paris.
Sinner tenta conquistar pela primeira vez o título de Roland Garros, único Grand Slam que ainda falta em sua carreira. Caso seja campeão em Paris, o italiano completará o chamado Career Grand Slam, feito alcançado por apenas seis tenistas na Era Aberta (Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz).
O duelo acontece em meio à forte onda de calor que atinge Paris nos primeiros dias do torneio. A previsão para esta terça-feira é de temperaturas próximas dos 33°C ao longo do dia, mas com queda gradual durante a noite.
O italiano costuma enfrentar dificuldades em jogos sob calor intenso. Neste ano, ele teve problemas físicos durante o Masters de Roma e também no Aberto da Austrália.
O jogo está marcado para começar às 15h15 (horário de Brasília).
O torneio de Roland Garros tem transmissão no Brasil pela ESPN e pelo Disney+.