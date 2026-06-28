Se o Brasil vencer o Japão, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo 2026?

Brasil: Seleção enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29 (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h55.
Se o Brasil vencer o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), garantirá vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O próximo jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti seria no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.
O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Os noruegueses avançaram ao mata-mata como vice-líderes do Grupo I, após a derrota para a França.
As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas entre os dias 4 e 7 de julho.
Se eliminar o Japão nos 16 avos, o Brasil jogará sua partida de oitavas de final no dia 5 de julho.
Caso avance novamente, a Seleção disputará as quartas de final no sábado, 11 de julho.