Se o Brasil vencer o Japão, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo 2026?

Se o Brasil vencer o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), garantirá vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O próximo jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti seria no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.

O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Os noruegueses avançaram ao mata-mata como vice-líderes do Grupo I, após a derrota para a França.

Quando começam as oitavas de final?

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas entre os dias 4 e 7 de julho.

Se eliminar o Japão nos 16 avos, o Brasil jogará sua partida de oitavas de final no dia 5 de julho.

Caso avance novamente, a Seleção disputará as quartas de final no sábado, 11 de julho.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo 2026