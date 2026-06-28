Esporte

Fase de grupos copa 2026

Se o Brasil vencer o Japão, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo 2026?

Se vencer, a Seleção volta a campo no dia 5 de julho pelas oitavas de final e pode enfrentar Costa do Marfim ou Noruega

Brasil: Seleção enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29 (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Brasil: Seleção enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29 (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h55.

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Se o Brasil vencer o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), garantirá vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O próximo jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti seria no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey.

O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Os noruegueses avançaram ao mata-mata como vice-líderes do Grupo I, após a derrota para a França.

Quando começam as oitavas de final?

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas entre os dias 4 e 7 de julho.

Se eliminar o Japão nos 16 avos, o Brasil jogará sua partida de oitavas de final no dia 5 de julho.

Caso avance novamente, a Seleção disputará as quartas de final no sábado, 11 de julho.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo 2026

  • 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey
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