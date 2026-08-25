Savinho 'muda de nome' no Tottenham e resgata identidade usada fora dos gramados

A chegada de Savinho ao Tottenham terá uma mudança curiosa em relação aos últimos anos da carreira do atacante. Anunciado pelo clube inglês nesta terça-feira, 25, o brasileiro decidiu abandonar o apelido que estampava sua camisa no Manchester City e passará a usar “Sávio”, seu nome de batismo, no novo clube.

Além da mudança no nome, o jogador também terá um novo número. Depois de vestir a camisa 26 no Manchester City, o atacante foi apresentado pelo Tottenham com o número 17.

A alteração marca uma nova etapa para Sávio, que deixou o futebol brasileiro ainda muito jovem e construiu boa parte da carreira na Europa.

Do Atlético ao futebol europeu

Nascido em 10 de abril de 2004, em São Mateus, no Espírito Santo, Sávio foi formado nas categorias de base do Atlético-MG. O atacante chegou ao time profissional do Galo em 2020, quando tinha apenas 16 anos.

A estreia aconteceu em 19 de agosto daquele ano, em uma partida movimentada contra o Atlético-GO. O Galo venceu por 4 a 3, e o jovem atacante começou ali sua trajetória no futebol profissional.

Dois anos depois, o clube mineiro negociou o jogador com o Troyes, da França, por 6,5 milhões de euros, cerca de R$ 35,6 milhões na cotação da época. O clube francês fazia parte do Grupo City, conglomerado que posteriormente levou o brasileiro ao futebol inglês.

Caminho até o Manchester City

Antes de chegar ao time principal do Manchester City, Sávio passou por diferentes etapas dentro do projeto ligado ao Grupo City.

O brasileiro teve experiência no PSV, da Holanda, e posteriormente ganhou destaque no Girona, da Espanha. Foi no clube espanhol que começou a chamar ainda mais atenção pelo desempenho ofensivo e pela capacidade de atuar pelos lados do campo. A evolução abriu caminho para a chegada ao Manchester City.

Pelo clube inglês, o atacante disputou 84 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 13 assistências. Durante sua passagem, também fez parte de elencos que conquistaram a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Agora, aos 22 anos, ele inicia uma nova aventura na Premier League.

Negócio pode chegar a quase 100 milhões de euros

A transferência para o Tottenham também representa um dos grandes negócios envolvendo o atacante desde o início de sua carreira.

De acordo com informações do The Athletic, o clube londrino desembolsará 87,7 milhões de euros em valores fixos. O acordo ainda prevê outros 11,7 milhões de euros em bônus.

Caso todas as metas sejam atingidas, a operação poderá alcançar 99,4 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 600 milhões.

O negócio também terá impacto financeiro para o Atlético-MG. Mesmo sem participar diretamente da nova negociação, o clube mineiro será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado aos clubes que participaram da formação de um jogador.

Como Sávio passou pelas categorias de base do Atlético, o Galo terá direito a 2,5% do valor da transferência. A expectativa é que o clube brasileiro receba entre R$ 13 milhões e R$ 15 milhões com a transferência para o Tottenham.