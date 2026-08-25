Savinho 'muda de nome' no Tottenham e resgata identidade usada fora dos gramados

Savinho: jogador resgata suas origens no Brasil (Foto: Divulgação/Tottenham)
Colaboradora
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 19h12.
A chegada de Savinho ao Tottenham terá uma mudança curiosa em relação aos últimos anos da carreira do atacante. Anunciado pelo clube inglês nesta terça-feira, 25, o brasileiro decidiu abandonar o apelido que estampava sua camisa no Manchester City e passará a usar “Sávio”, seu nome de batismo, no novo clube.
Além da mudança no nome, o jogador também terá um novo número. Depois de vestir a camisa 26 no Manchester City, o atacante foi apresentado pelo Tottenham com o número 17.
A alteração marca uma nova etapa para Sávio, que deixou o futebol brasileiro ainda muito jovem e construiu boa parte da carreira na Europa.
Nascido em 10 de abril de 2004, em São Mateus, no Espírito Santo, Sávio foi formado nas categorias de base do Atlético-MG. O atacante chegou ao time profissional do Galo em 2020, quando tinha apenas 16 anos.
A estreia aconteceu em 19 de agosto daquele ano, em uma partida movimentada contra o Atlético-GO. O Galo venceu por 4 a 3, e o jovem atacante começou ali sua trajetória no futebol profissional.
Dois anos depois, o clube mineiro negociou o jogador com o Troyes, da França, por 6,5 milhões de euros, cerca de R$ 35,6 milhões na cotação da época. O clube francês fazia parte do Grupo City, conglomerado que posteriormente levou o brasileiro ao futebol inglês.
Antes de chegar ao time principal do Manchester City, Sávio passou por diferentes etapas dentro do projeto ligado ao Grupo City.
O brasileiro teve experiência no PSV, da Holanda, e posteriormente ganhou destaque no Girona, da Espanha. Foi no clube espanhol que começou a chamar ainda mais atenção pelo desempenho ofensivo e pela capacidade de atuar pelos lados do campo. A evolução abriu caminho para a chegada ao Manchester City.
Pelo clube inglês, o atacante disputou 84 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 13 assistências. Durante sua passagem, também fez parte de elencos que conquistaram a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Agora, aos 22 anos, ele inicia uma nova aventura na Premier League.
A transferência para o Tottenham também representa um dos grandes negócios envolvendo o atacante desde o início de sua carreira.
De acordo com informações do The Athletic, o clube londrino desembolsará 87,7 milhões de euros em valores fixos. O acordo ainda prevê outros 11,7 milhões de euros em bônus.
Caso todas as metas sejam atingidas, a operação poderá alcançar 99,4 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 600 milhões.
O negócio também terá impacto financeiro para o Atlético-MG. Mesmo sem participar diretamente da nova negociação, o clube mineiro será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado aos clubes que participaram da formação de um jogador.
Como Sávio passou pelas categorias de base do Atlético, o Galo terá direito a 2,5% do valor da transferência. A expectativa é que o clube brasileiro receba entre R$ 13 milhões e R$ 15 milhões com a transferência para o Tottenham.