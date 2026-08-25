Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Ajuste fiscal e fim de privilégios: os planos dos presidenciáveis para a economia

Governo defende gradualismo, enquanto campanhas apostam em corte de gastos e mudanças na estrutura do Estado

Evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo: representantes de campanhas discutem plano econômico (Eduardo Frazão/Exame)

Evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo: representantes de campanhas discutem plano econômico (Eduardo Frazão/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18h43.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 20h07.

Priorizar nos meus resultados Google
yt thumbnail

Corte de gastos, combate a privilégios e reforma do Estado estão entre os principais pontos das propostas econômicas apresentadas por representantes de presidenciáveis nesta terça-feira, 25, durante evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo.

As campanhas divergem sobre a forma e a intensidade do ajuste fiscal, mas partem de um diagnóstico semelhante. O peso das despesas obrigatórias reduz o espaço para investimentos e aumenta a pressão sobre as contas públicas.

O debate também contou com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que defendeu a continuidade da estratégia fiscal adotada pelo governo. Para ele, o caminho passa pela limitação do crescimento dos gastos obrigatórios e pela revisão de benefícios tributários.

Durigan afirmou que o governo precisa continuar limitando o crescimento das despesas obrigatórias para preservar espaço no orçamento para gastos discricionários.

“O que nós precisamos para frente é seguir limitando o gasto obrigatório, abrindo espaço para o gasto discricionário, mantendo o arcabouço fiscal”, afirmou.

O ministro também colocou o combate aos supersalários e privilégios no funcionalismo público entre as prioridades do governo. Segundo ele, as medidas devem atingir especialmente integrantes do Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de contas.

Segundo o ministro, o tema já foi discutido com representantes de outros Poderes, mas reconheceu que as iniciativas não avançaram na velocidade pretendida pelo governo.

Na avaliação do ministro, o ajuste das contas também será determinante para que o Brasil recupere o grau de investimento. Ele defendeu que o processo ocorra de forma gradual e por meio de negociação com a sociedade e o Congresso.

“Nós precisamos obter grau de investimento no país para estabilizar a trajetória [da dívida pública] sem dar cavalo de pau. O fiscal é parte importante de um projeto de nação que tem sido construído com o gradualismo e com o debate da sociedade”, disse.

Reforma do Estado

Na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), a proposta apresentada por Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, prevê uma reforma do Estado já nos primeiros 100 dias de um eventual governo.

Uma PEC de ajuste fiscal está entre as prioridades, disse Marques. A campanha também pretende reduzir impostos e burocracia, ampliar a digitalização dos serviços públicos e reorganizar a estrutura administrativa.

“Nos primeiros 100 dias de governo, queremos a reforma do Estado, usar o capital político para governar para as próximas gerações e não para a próxima eleição. Isso é iniciativa do Flávio Bolsonaro. Queremos levar à frente de cara essa PEC fiscal para colocar as contas no lugar e tirar peso de juros”, disse.

A campanha também pretende rever a gestão dos imóveis da União e fortalecer a Lei das Estatais. Eventuais receitas extraordinárias obtidas pelo governo seriam destinadas, entre outras finalidades, à redução da dívida pública e a investimentos em infraestrutura.

Cristiane Schmidt, representante da candidatura de Ronaldo Caiado (PSD), tem diagnóstico parecido mas uma solução diferente. Segundo ela, é preciso redimensionar o tamanho do Estado para reduzir gastos obrigatórios e ampliar a capacidade de investimento do governo.

“Quem é eleito não pode fazer seu plano de governo porque o orçamento dele é todo obrigatório”, disse.

Segundo Schmidt, depois de um ajuste inicial das contas públicas, um eventual governo Caiado deve priorizar o aumento da produtividade e a redução dos custos para as empresas. Entre as medidas defendidas estão a redução dos preços da energia e do gás natural e melhorias na logística.

O debate dos supersalários

O combate a privilégios também apareceu entre as propostas apresentadas pelos representantes de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Alexis Fonteyne, economista da campanha de Zema, defendeu uma reforma administrativa voltada para o controle das despesas e o enfrentamento dos supersalários no funcionalismo público.

“Nós temos que trabalhar pelo corte de gastos, buscar responsabilidade com o brasileiro, começando com uma reforma administrativa séria”, afirmou.

Fonteyne também relacionou a falta de confiança na política fiscal ao nível elevado dos juros no país. Para ele, o equilíbrio das contas deve ser buscado por meio da redução das despesas, e não pelo aumento da arrecadação.

Na campanha de Renan Santos, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) também defendeu um ajuste fiscal baseado no corte de gastos e na revisão de privilégios.

Kataguiri criticou a falta de clareza das demais candidaturas sobre quanto e onde pretendem cortar despesas. Segundo ele, não é possível discutir competitividade sem enfrentar o desequilíbrio das contas públicas.

A redução dos gastos, na avaliação do deputado, abriria espaço para ampliar investimentos em infraestrutura e no setor elétrico.

Acompanhe tudo sobre:Ajuste fiscalEleições 2026EconomiaContas
Próximo

Mais de Brasil

'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula

Lula diz que pediu para Fachin abrir sigilo de 'todo mundo' para colocar 'ordem na casa'

Pesquisa AtlasIntel: Mitidieri tem 41,3% e Valmir, 34,2%, no 1º turno em Sergipe

PT em transe? Avanço de Flávio amplia pressão de aliados sobre comando da campanha de Lula

Mais na Exame

Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

Um conteúdo Esfera Brasil

Superávit comercial do Brasil atinge US$ 7,4 bilhões em agosto e acumula alta de 28,2% no ano

Brasil

'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula

Pop

Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?