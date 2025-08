Venda de Carrascal para o Flamengo gera lucro de R$ 780 mil ao Sevilla

A contratação do colombiano Jorge Carrascal pelo Flamengo, confirmada na última semana por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), não movimentou apenas o mercado brasileiro. O Sevilla, da Espanha, também saiu ganhando com a negociação, graças a uma ferramenta tecnológica que rastreia transferências de atletas que passaram por suas categorias de base.

Carrascal, hoje com 27 anos, teve uma curta passagem pelo clube andaluz entre 2016 e 2018, período suficiente para garantir ao Sevilla o direito a uma fração das futuras vendas do atleta via o Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Só com a ida ao Flamengo, o clube espanhol receberá 120 mil euros (cerca de R$ 777 mil).

Ferramenta do Sevilla rastreia vendas em tempo real e já é usada por clubes da América do Sul

A descoberta do potencial de retorno com jogadores como Carrascal se intensificou nos últimos anos com o uso do AI Tracking, ferramenta criada pelo departamento de dados do Sevilla, liderado pelo Dr. Elías Zamora. A tecnologia identifica em tempo real transferências de ex-jogadores da base espalhados pelo mundo — especialmente úteis em ligas menos monitoradas.

O programa ganhou notoriedade em 2019, quando o Sevilla identificou a venda de Carrascal do Karpaty, da Ucrânia, ao River Plate, da Argentina, por 2,5 milhões de euros. Com direito a 1% sobre o valor, o clube espanhol recebeu 25 mil euros. Desde então, o meia foi vendido ao CSKA Moscou (2022) e ao Dínamo Moscou (2023), embora esta última transferência, por ocorrer dentro da mesma federação, não tenha gerado receita ao Sevilla.

O AI Tracking se consolidou como um trunfo da gestão andaluza e passou a ser comercializado pela LaLiga sob o nome de Transfer Tracker. Clubes da América do Sul, incluindo campeões da Libertadores, já utilizam a tecnologia, segundo Elías Zamora:

— Há campeões da Copa Libertadores e da LaLiga na América do Sul que usaram a ferramenta — afirmou o especialista, de acordo com o jornal espanhol As.