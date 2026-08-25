Rio Open vai ampliar estrutura e terá novo espaço no Jockey em 2027

O Rio Open terá uma nova configuração a partir de 2027, com expansão da estrutura ocupada pelo torneio dentro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A área total do evento passará dos atuais 40 mil m² para 67 mil m², aumento de aproximadamente 67%. Parte da operação será transferida para o espaço conhecido como Pião do Prado.

A mudança ocorre após o torneio registrar cerca de 70 mil pessoas durante os nove dias de competição em 2026. Com a nova estrutura, a organização prevê elevar em 50% o número de espectadores e ampliar a quantidade de ingressos disponível.

O novo complexo terá quatro quadras destinadas às partidas e uma área coberta três vezes maior que a utilizada anteriormente. O projeto também prevê mudanças nos espaços destinados à gastronomia, patrocinadores e circulação do público.

A Praça Rio Open terá sua área ampliada e continuará destinada à programação realizada fora das quadras, com espaços para alimentação, bebidas e encontro do público. Uma área específica para gastronomia também fará parte da nova configuração.

O espaço reservado aos patrocinadores será ampliado. A mudança permitirá aumentar a área disponível para ações e ativações das marcas que participam do torneio.

O projeto acompanha um período de crescimento do interesse pelo tênis no Brasil, citado pela organização como um dos fatores para a expansão. O desempenho de atletas brasileiros, entre eles João Fonseca, também elevou a exposição da modalidade no país.

Em 2026, o Rio Open recebeu aproximadamente 70 mil pessoas e registrou um recorde de 44 patrocinadores.

A expansão mantém o torneio dentro do Jockey Club Brasileiro, que recebe o evento desde sua primeira edição, em 2014.

“Quando adquirimos a data do Rio Open assumimos o compromisso de entregar ao Rio de Janeiro um grande evento, que traria lazer e benefícios econômicos e sociais. Ano após ano, temos cumprido essa promessa, tendo feito do Rio Open o maior torneio de tênis da América do Sul. E agora anunciamos mais

um importante passo, com a ampliação da área do torneio, atendendo à grande demanda dos fãs do tênis. A IMM, que realiza também o Sail GP e a Rio Fashion Week, entrega mais um grande ativo à Cidade”, diz Alan Adler, CEO da IMM.

“O Rio Open nasceu do sonho de ter no Brasil um grande torneio de tênis que inspirasse a formação de novos atletas e ajudasse a estimular a prática do esporte. E esse sonho se concretizou. O Brasil hoje tem João Fonseca como destaque no tênis mundial, e um crescente número de praticantes e de fãs do esporte. Foi esse crescente interesse dos brasileiros pelo tênis que nos inspirou a buscar um espaço maior para o Rio Open. Ao entregar essa nova estrutura, Queremos que mais pessoas possam se inspirar com grandes atletas e grandes jogos, e ter uma experiência inesquecível”, diz Marcia Casz, diretora-geral do Rio Open.

“Este é um investimento significativo no futuro do Rio Open e exatamente o tipo de ambição que impulsiona o nosso esporte. Uma infraestrutura de nível mundial é fundamental para elevar os padrões do ATP Tour e proporcionar a melhor experiência possível para jogadores e fãs. Parabéns a toda a equipe do Rio pela visão e pelo compromisso em continuar elevando o nível do torneio”, também comentou Andrea Gaudenzi, presidente da ATP.

Para Bernardo Fellows, presidente da Riotur, a mudança aumenta a dimensão do evento dentro do calendário esportivo do Rio de Janeiro.

“O Rio Open já ocupa um lugar importante no calendário da cidade e essa nova configuração representa um avanço significativo. A ampliação do espaço e da estrutura permitirá receber mais pessoas, com mais conforto e uma experiência ainda melhor para o público. É uma iniciativa que valoriza o esporte, movimenta o turismo e a economia e fortalece a posição do Rio como destino para grandes eventos internacionais”.

Raul Lima Neto, presidente do Jockey (RJ), também comentou a permanência do torneio no local.

“Desde a sua primeira edição, o Rio Open faz parte da história do Jockey Club Brasileiro. Essa mudança representa mais um passo na evolução do torneio, e para nós é uma satisfação seguir como a casa do Rio Open e fazer parte desse crescimento. Esperamos que essa parceria continue se fortalecendo e construindo novos capítulos por muitos anos”.

Estrutura do Rio Open em 2027

A configuração prevista para 2027 terá quatro quadras de jogos. Segundo os dados divulgados pela organização, a Quadra Central terá capacidade para 500 pessoas, número 54% superior ao atual, enquanto a Quadra 1 poderá receber 500 espectadores, aumento informado de 110%.

A Quadra 2 terá capacidade para 400 pessoas e a Quadra 3, para 200. A área total chegará a 67 mil m², enquanto o espaço coberto será três vezes maior que o anterior.

O projeto pretende concentrar áreas esportivas, alimentação, convivência e espaços comerciais dentro da nova configuração do complexo.

Rio Open reúne esporte, marcas e transmissão internacional

Integrante do calendário oficial da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais, o Rio Open é disputado no saibro e combina as partidas com áreas destinadas à gastronomia, lojas, patrocinadores e outras atividades realizadas durante o evento.

O Leblon Boulevard concentra parte dessas operações, com lojas oficiais, gastronomia, ações de marcas e experiências destinadas aos visitantes. Em 2026, o torneio chegou a 44 patrocinadores.

Na mesma edição, 334 jornalistas foram credenciados, dos quais 33 eram profissionais internacionais, enquanto a transmissão alcançou mais de 180 países. A cobertura teve mais de 54 horas de conteúdo no Sportv e outras 32 horas no Globoplay.

O torneio também mantém iniciativas ambientais por meio do Rio Open Green. Desde 2020, o evento possui certificação de carbono neutro pela ONU e, desde 2022, inclui no cálculo as emissões associadas ao deslocamento do público.

De acordo com os dados fornecidos pela organização, 957 toneladas de CO₂e já foram neutralizadas. Em 2025, mais de 21 toneladas de materiais recicláveis foram coletadas. O programa também contempla compostagem, reciclagem e redução do uso de plásticos.

Na área social, o Rio Open Ace, criado em 2017, atende mais de mil famílias por ano por meio de projetos relacionados a esporte, educação e cidadania. O programa apoia iniciativas de tênis, capacitação de professores, distribuição de equipamentos e acesso de crianças e adolescentes à modalidade.

Participantes também podem trabalhar em funções ligadas à operação do torneio, de boleiros a atividades de coordenação de áreas.

Campeões do Rio Open desde 2014

A primeira edição do torneio ocorreu em 2014 e terminou com o título do espanhol Rafael Nadal. David Ferrer venceu no ano seguinte, seguido por Pablo Cuevas, em 2016, Dominic Thiem, em 2017, Diego Schwartzman, em 2018, Laslo Djere, em 2019, e Cristian Garín, em 2020.

O torneio não ocorreu em 2021. Carlos Alcaraz conquistou a edição de 2022, Cameron Norrie venceu em 2023 e Sebastián Báez ficou com o título em 2024 e 2025, quando se tornou o primeiro bicampeão da competição.

Em 2026, Tomás Martín Etcheverry derrotou Alejandro Tabilo na decisão. O resultado representou o primeiro título ATP da carreira de Etcheverry e o terceiro troféu consecutivo de um argentino na chave de simples do Rio Open.

Brasileiros conquistam três títulos consecutivos nas duplas

O Brasil também registrou uma sequência de títulos na chave de duplas. Atletas brasileiros venceram as edições de 2024, 2025 e 2026.

Em 2024, Rafael Matos conquistou o título ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. Matos voltou a vencer em 2025, desta vez em parceria com Marcelo Melo.

Em 2026, Marcelo Melo conquistou o bicampeonato ao lado de João Fonseca. O resultado deu ao Brasil o terceiro título consecutivo na categoria.

A expansão anunciada para 2027 mantém o Rio Open no Jockey Club Brasileiro e eleva de 40 mil m² para 67 mil m² a área destinada ao torneio. A nova configuração também prevê quatro quadras de jogos e aumento de 50% no número de espectadores.