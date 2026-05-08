Manchester City mira Vinicius Jr em meio a impasse no Real Madrid

O Manchester City colocou Vinicius Júnior como prioridade para a próxima janela de transferências. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube inglês quer aproveitar o momento de instabilidade vivido pelo Real Madrid para avançar pela contratação do atacante brasileiro.

As negociações de renovação entre Vinicius e o Real Madrid se arrastam desde o ano passado. De acordo com a publicação, o principal impasse envolve a pedida salarial do jogador, que deseja receber valores próximos aos de Kylian Mbappé, mas o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, não estaria disposto a equiparar os vencimentos do brasileiro aos do atacante francês.

Segundo o jornal The Athletic, o atacante é dono de um dos maiores salários do Real Madrid. O camisa 7 recebe cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano (R$ 100,1 milhões).

A renovação com o jogador faria seu salário aumentar para 20 milhões de euros (R$ 117,8 milhões anuais). No entanto, os empresários querem um valor ainda maior e enviaram uma contraproposta de aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões).

Tensão no vestiário

Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, o comportamento do atacante tem gerado insatisfação entre alguns membros da equipe. Durante a eliminação do time na UEFA Champions League, câmeras registraram um desentendimento entre Vini Jr. e o inglês Jude Bellingham. O brasileiro teria exclamado: "O que você quer? Cala a boca."

De acordo com o Mundo Deportivo, o prestígio de Vini Jr. dentro do vestiário do Real Madrid teria diminuído. Alguns jogadores estariam cansados de suas atitudes, e acredita-se que o nível de frustração é elevado, conforme relatou o jornal.

Sob a gestão de Álvaro Arbeloa, Vini Jr. ganhou a fama de 'intocável', algo que não é bem visto nos bastidores do clube.

Arsenal e Chelsea acompanham situação

O técnico do clube inglês, Pep Guardiola, aprova a chegada do atacante e vê o brasileiro como peça central de uma reformulação ofensiva do City. No elenco atual, Jérémy Doku e Antoine Semenyo atuam pelo lado esquerdo do ataque, posição preferida de Vinicius. Mesmo assim, a diretoria do clube inglês entende que a contratação do brasileiro estaria acima de preocupações táticas ou concorrência interna.

Além do Manchester City, outros clubes da Premier League monitoram a situação de Vinicius Júnior. Arsenal e Chelsea aparecem entre os interessados, segundo o Mundo Deportivo.

Aos 25 anos, Vinicius Júnior é o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid.

*Com informações do GLOBO.