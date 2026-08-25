Lula sugere 'Desenrola' para clubes de futebol e cobra explicações do Corinthians

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação de um programa de renegociação de dívidas voltado aos clubes de futebol brasileiros. Em entrevista à Record, Lula afirmou que sugeriu à Caixa Econômica Federal a criação de uma espécie de “Desenrola dos clubes” diante da situação financeira de diversas equipes.

Segundo o presidente, a medida deveria ser adotada de maneira seletiva e acompanhada de uma análise sobre a administração dos clubes. Para Lula, parte dos problemas financeiros do futebol brasileiro está relacionada aos altos gastos com salários.

“Esses dias eu falei para a Caixa Econômica: ‘Vamos pensar em fazer um Desenrola para os clubes de futebol, porque estão todos quebrados’. É importante que seja uma coisa seletiva. É má administração. Você está pagando salário que não é condizente com a realidade desse país”, afirmou.

Lula critica dinheiro de bets no futebol

Durante a entrevista, Lula também questionou a presença de empresas de apostas como financiadoras de clubes brasileiros.

O presidente afirmou que o futebol passou a receber dinheiro de diferentes setores e criticou a participação de empresas que, segundo ele, não deveriam estar associadas a equipes acompanhadas por crianças e famílias.

“Você tem bet financiando clubes, você tem um monte de gente, agora tem até site de pornografia financiando time de futebol. Como é que a gente vai permitir isso num futebol que é coisa do povo brasileiro? Que as crianças estão assistindo?”, questionou.

A fala ocorreu no contexto da discussão sobre a necessidade de reorganizar as finanças dos clubes e estabelecer critérios para a recuperação das instituições.

Corinthians entra no assunto

Torcedor declarado do Corinthians, Lula também foi questionado sobre os pedidos de intervenção no clube paulista.

A possibilidade ganhou força entre parte da torcida depois de uma sequência de protestos na última semana. Os manifestantes cobraram mudanças na administração e uma intervenção diante da situação financeira da equipe.

Lula afirmou que não conhece em detalhes o cenário administrativo do Corinthians, mas disse não ser contrário à medida caso fique comprovada a necessidade.

“Se tiver que ter intervenção e for provado que tem que ter, então que tenha. Eu não sou contra essas coisas. Eu sou contra o seguinte: prove”, declarou.

O presidente também cobrou explicações sobre o tamanho da dívida corintiana e questionou quem seria responsável pelos problemas financeiros acumulados pelo clube.

“O Corinthians tem que provar à sociedade essa dívida dele, que é interminável. Onde é que está o erro? Quem errou? Quem não pagou?”, afirmou.

Dívida do Corinthians é estimada em R$ 3 bilhões

Ao comentar a situação do clube paulista, Lula mencionou valores relacionados à dívida corintiana, mas fez uma ressalva ao apresentar os números.

Atualmente, a dívida total do Corinthians é estimada em cerca de R$ 3 bilhões, considerando os diferentes compromissos financeiros acumulados pelo clube.

O cenário financeiro da equipe tem sido alvo constante de críticas e protestos de torcedores, que cobram transparência e mudanças na gestão.

A discussão sobre o Corinthians também se conecta ao debate mais amplo levantado por Lula sobre o endividamento dos clubes brasileiros.

A ideia apresentada pelo presidente seria criar uma alternativa para renegociação dos débitos, mas sem transformar o programa em um mecanismo indiscriminado de socorro financeiro.