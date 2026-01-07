Esporte

Jogador mais caro do mundo tem 18 anos e vale R$ 2,1 bilhões

Atacante do Barcelona lidera ranking do CIES e supera estrelas do futebol europeu

Futebol: Aos 18 anos, Yamal é o atleta mais valioso do mercado (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20h11.

Um novo estudo divulgado pelo Observatório do Futebol do CIES Football Observatory, instituto acadêmico suíço especializado em análises esportivas, colocou o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, no topo da lista dos jogadores mais valiosos do mundo em 2026. Aos 18 anos, o jovem espanhol lidera o ranking global com um valor estimado de 343,1 milhões de euros (algo em torno de R$ 2,1 bilhões), superando alguns dos nomes mais consagrados do futebol internacional.

O levantamento, que considera estimativas de valor de transferência com base em desempenho, idade, contrato e potencial de mercado, reafirma o impacto de Yamal após as últimas temporadas na La Liga e em nas competições europeias.

Além de Yamal, o estudo traz também outros grandes nomes no topo da lista. O norueguês Erling Haaland, artilheiro do Manchester City, aparece em segundo lugar com avaliação de 255,1 milhões de euros, enquanto o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, fecha o pódio com 201,3 milhões de euros.

O ranking também destaca a participação de jogadores brasileiros entre os mais valiosos do planeta. Embora nenhum esteja entre os dez primeiros, o atacante Estêvão, do Chelsea, é o brasileiro melhor posicionado, ocupando a 16ª colocação com 118,9 milhões de euros.

Confira quem são os jogadores mais valiosos do mundo:

Ranking dos 10 jogadores mais valiosos do mundo (segundo o CIES)

  1. Lamine Yamal (Espanha e Barcelona) – 343,1 milhões de euros

  2. Erling Haaland (Noruega e Manchester City) – 255,1 milhões de euros

  3. Kylian Mbappé (França e Real Madrid) – 201,3 milhões de euros

  4. Jude Bellingham (Inglaterra e Real Madrid) – 153,1 milhões de euros

  5. Michael Olise (França e Bayern de Munique) – 136,9 milhões de euros

  6. Florian Wirtz (Alemanha e Liverpool) – 135,8 milhões de euros

  7. Désiré Doué (França e PSG) – 134,6 milhões de euros

  8. João Neves (Portugal e PSG) – 130,6 milhões de euros

  9. Arda Güler (Turquia e Real Madrid) – 130,3 milhões de euros

  10. Pedri Gonzalez (Espanha e Barcelona) – 130 milhões de euros

Brasileiros no top-100 dos mais valiosos

  • 16º – Estêvão (Chelsea) – 118,9 milhões de euros

  • 24º – João Pedro (Chelsea) – 100,5 milhões de euros

  • 34º – Savinho (Manchester City) – 91,5 milhões de euros

  • 38º – Vinicius Jr. (Real Madrid) – 90,3 milhões de euros

  • 46º – Vitor Roque (Palmeiras) – 85,2 milhões de euros

  • 63º – Gabriel Martinelli (Arsenal) – 75,5 milhões de euros

  • 69º – Rodrygo (Real Madrid) – 73,7 milhões de euros

  • 88º – Raphinha (Barcelona) – 65,9 milhões de euros

