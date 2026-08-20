Como o 'apetite' do Manchester City pode afetar o Palmeiras

O Manchester City colocou Allan, do Palmeiras, entre os jogadores avaliados para a próxima janela de transferências. Revelado nas categorias de base do clube paulista, o meia-atacante aparece como uma possível alternativa para o setor ofensivo diante da provável saída de Savinho, que está em negociações avançadas com o Tottenham.

A informação sobre o interesse do clube inglês foi divulgada inicialmente pelo jornalista Santi Aouna. Até o momento, porém, não houve proposta oficial pelo jogador.

Abel Ferreira, em coletiva de imprensa recente, reforçou essa posição ao comentar o assédio de clubes estrangeiros aos atletas do Palmeiras.

"Nossa presidente foi muito clara: temos valorizado muitos jogadores do Palmeiras, é normal ter equipes estrangeiras com propostas altíssimas para levar jogadores do Palmeiras. Só que, neste momento, a equipe do Palmeiras tem força e sustentabilidade para dizer não. Não estou à espera de perder jogadores fundamentais para nossos objetivos. Já conquistamos um título e lutamos por mais três."

Apesar da postura inicial do clube, uma eventual investida do Manchester City poderia mudar o cenário. O valor oferecido e, principalmente, as condições de pagamento seriam fatores importantes para uma possível negociação. Allan já despertou interesse de equipes europeias anteriormente, mas nenhuma das tratativas avançou até o momento.

Allan ganha espaço no Palmeiras

Allan vem sendo utilizado com frequência por Abel Ferreira na temporada. O jogador foi titular na classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, e permaneceu em campo até os acréscimos da segunda etapa.

Em 2026, o meia-atacante soma 41 partidas pelo time principal, sendo 35 como titular. O jogador marcou seis gols e distribuiu cinco assistências no período.

Formado na Academia de Futebol, Allan renovou seu vínculo com o Palmeiras em 2025. O novo contrato é válido até dezembro de 2029, dois anos além do acordo anterior.