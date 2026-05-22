Phil Foden fica fora da Copa de 2026 após temporada abaixo no Manchester City

Phil Foden ficou fora da lista da Seleção Inglesa de Futebol para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta sexta-feira, 22, pelo técnico Thomas Tuchel.

O corte do meia do Manchester City chamou atenção após uma temporada abaixo do desempenho registrado nos últimos anos.

Foden terminou a temporada 2025/26 com 45 jogos, cinco gols e dez assistências pelo City, segundo estatísticas agregadas do Goal. Em outro recorte da temporada, o inglês aparece com sete gols e duas assistências.

A ausência marca uma queda de protagonismo do jogador em relação ao desempenho de 2023/24, considerada sua melhor fase recente. Naquela temporada, o meia marcou 21 gols e deu 11 assistências em 44 partidas pelo Manchester City.

Já em 2024/25, Foden somou dez gols e cinco assistências em todas as competições, de acordo com o ge.

A convocação da Inglaterra também deixou fora nomes como Harry Maguire, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold.

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia será contra a Seleção Croata de Futebol, em Dallas, no dia 17 de maio.

A lista de convocados da Inglaterra

Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford.

Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford. Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento.

Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento. Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze.

Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze. Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.

Busca pelo segundo título mundial

A Inglaterra tenta conquistar o bicampeonato mundial 60 anos depois de seu único título, em 1966.

A seleção foi vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa. Em Copas do Mundo, chegou à semifinal em 2018 e às quartas de final em 2022.