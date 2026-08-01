CSN Mineração lidera ganhos do Ibovespa em julho: o que impulsionou a ação

A CSN Mineração (CMIN3) encerrou julho como a ação de melhor desempenho do Ibovespa. No mês, de acordo o fechamento desta sexta-feira, 31, os papéis acumularam valorização de 36,84%, liderando os ganhos entre as 78 empresas que compõem o principal índice da bolsa brasileira.

O desempenho acontece justamente no período em que o Ibovespa voltou ao terreno positivo, com alta de 3,42%, interrompendo uma sequência de quatro meses consecutivos de queda iniciada em março, em meio à eclosão da guerra entre Estados Unidos e Irã.

A disparada da mineradora, no entanto, não reflete uma melhora nas perspectivas para seus resultados. Analistas ouvidos pela EXAME atribuem o movimento principalmente a fatores técnicos, com destaque para a ampliação do programa de recompra de ações, o fechamento de posições vendidas e revisões de preço-alvo.

Ao mesmo tempo, bancos seguem projetando um segundo trimestre mais fraco para a companhia.

Impacto técnico e da recompra de ações

O principal gatilho para a alta veio no dia 27 de julho, quando a CSN Mineração anunciou a ampliação de seu programa de recompra de ações anunciado em maio.

O conselho de administração aprovou um aditamento que dobrou o limite de papéis que poderão ser adquiridos, de até 50 milhões para até 100 milhões de ações ordinárias. O prazo do programa foi mantido entre 19 de maio de 2026 e 19 de novembro de 2027.

Segundo a companhia, as ações recompradas poderão permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Na prática, esse tipo de operação reduz a quantidade de ações em circulação e costuma ser interpretado pelo mercado como um sinal de que a administração considera o papel descontado.

Para Alexandre Pletes, head de renda variável da Faz Capital, esse foi o principal fator por trás da valorização dos papéis neste mês de agosto. "O limite ampliado do programa de recompra é um indicativo de que a ação está barata. Além disso, há menos ações no mercado e, consequentemente, menos pressão de venda, o que acaba favorecendo a cotação", afirmou.

Segundo Pletes, outro ponto positivo foi o avanço das exportações de minério de ferro, que tende a beneficiar as margens da companhia. O especialista em renda variável também cita as revisões de preço-alvo promovidas por algumas casas de análise, que passaram a projetar valores entre R$ 6 e R$ 6,15 para o papel.

Pletes pondera, porém, que a valorização não decorre de uma expectativa de melhora operacional. "A estimativa é que o resultado ainda venha mais fraco".

Jayme Simão, sócio-fundador do Hub do Investidor, também avalia que a disparada teve um componente essencialmente técnico. Simão afirma que a recompra de ações reduziu a liquidez do papel justamente em um momento em que havia um volume elevado de posições vendidas.

"Muita gente apontou um pequeno short squeeze, dado que a empresa tem um programa de recompra bem forte. O papel vinha caindo cerca de 7% até o começo do mês, então esse movimento foi muito mais uma repercussão técnica", disse.

Embora reconheça que a CSN Mineração tenha uma operação geradora de caixa, o especialista ressalta que o mercado continua atento aos riscos envolvendo a CSN Holding.

Vale a pena investir nas ações da CSN Mineração?

Simão diz que permanece a preocupação de que eventuais dificuldades financeiras da controladora possam afetar suas subsidiárias, seja por cláusulas de dívidas emitidas anteriormente, seja por uma distribuição maior de dividendos para auxiliar no processo de desalavancagem da holding.

"E, por fim, o mercado continua cético em relação à venda da operação de cimentos da CSN. Desde o início de 2026 surgem notícias sobre negociações e possíveis compradores, mas nenhuma transação foi concluída. A preocupação é que, sem a venda dos ativos, a holding acabe recorrendo a uma reestruturação para proteger a empresa e dar mais garantias aos credores", afirmou o sócio-fundador do Hub do Investidor.

Para Iuri Franceschini, fundador da Acta Partners, a forte valorização também não está ligada a uma mudança nas perspectivas para o negócio.

Segundo Franceschini, a ampliação da recompra ajudou a impulsionar as ações, que também foram beneficiadas pelo fechamento de posições vendidas depois de um longo período de queda. "O papel tinha um grande posicionamento de shorts e houve uma bela aliviada. Além disso, vinha caindo nos últimos cinco meses e estava bastante sobrevendido."

Na avaliação do especialista, o mercado reagiu a fatores técnicos, e não a uma expectativa de melhora dos resultados. "Não foi uma alta explicada por melhora nas perspectivas de resultados, pois não é esperada grande melhora no segundo trimestre. Parece algo muito mais técnico."

O head da Faz Capital ainda que, apesar da alta expressiva da ação, sua preferência continua sendo a Vale (VALE3) entre as mineradoras.

O que esperar do balanço de 2° trimestre da CSN Mineração

As projeções dos bancos para o balanço reforçam essa leitura de que os reusltados financeiros não devem acompanhar o desempenho do papel.

O Banco Safra estima, por exemplo, que a CSN Mineração registre Ebitda ajustado de aproximadamente R$ 964 milhões no segundo trimestre, uma queda de 32% em relação ao primeiro trimestre, pressionada principalmente por preços realizados mais fracos do minério de ferro, apesar do aumento dos embarques e da redução dos custos por tonelada.

A Genial também espera um trimestre mais desafiador. A corretora projeta Ebitda ajustado de R$ 821 milhões, retração de 42% na comparação trimestral e de 35% na base anual. Segundo a casa, o frete marítimo deve ser um dos principais fatores de pressão sobre as margens.