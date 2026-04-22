Esporte

Santos x Coritiba: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Equipes duelam na Vila Belmiro pela quinta fase da Copa do Brasil

Santos: time de Neymar enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, 22 (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images))

Santos: time de Neymar enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, 22 (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h24.

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Santos

O Santos joga em casa e tenta construir vantagem diante da torcida para encaminhar a classificação à próxima fase.

Como chega o Coritiba

O Coritiba busca um bom resultado fora de casa para decidir o confronto com mais tranquilidade no jogo de volta.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Prime Video (streaming).

Que horas é o jogo Santos x Coritiba hoje?

O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).

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