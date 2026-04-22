Santos x Coritiba: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Santos

O Santos joga em casa e tenta construir vantagem diante da torcida para encaminhar a classificação à próxima fase.

Como chega o Coritiba

O Coritiba busca um bom resultado fora de casa para decidir o confronto com mais tranquilidade no jogo de volta.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Prime Video (streaming).

Que horas é o jogo Santos x Coritiba hoje?

O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).