Esporte

Veja quem será o rival do Santos nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Peixe conheceu adversário da próxima fase em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF

Santos: time está classificado para as oitavas da Copa do Brasil ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Santos: time está classificado para as oitavas da Copa do Brasil ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20h31.

O Santos enfrentará o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Santos fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Remo.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

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As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

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