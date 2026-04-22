Esporte

Bahia x Remo: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Duelo acontece nesta quarta-feira pela quinta fase da Copa do Brasil

Bahia: time enfrenta o Remo nesta quarta-feira, 21 (Facebook/Reprodução)

Bahia: time enfrenta o Remo nesta quarta-feira, 21 (Facebook/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h19.

Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Bahia

O Bahia estreia na competição nesta fase e busca fazer valer o mando de campo para sair na frente no confronto eliminatório.

Como chega o Remo

O Remo tenta surpreender fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta. A equipe paraense segue viva na competição e busca um resultado positivo em Salvador.

Onde assistir Bahia x Remo ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).

Que horas é o jogo Bahia x Remo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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