Bahia x Remo: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Bahia

O Bahia estreia na competição nesta fase e busca fazer valer o mando de campo para sair na frente no confronto eliminatório.

Como chega o Remo

O Remo tenta surpreender fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta. A equipe paraense segue viva na competição e busca um resultado positivo em Salvador.

Onde assistir Bahia x Remo ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).

Que horas é o jogo Bahia x Remo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).