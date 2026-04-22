Bahia x Remo: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Bahia: time enfrenta o Remo nesta quarta-feira, 21 (Facebook/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h19.
Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
O Bahia estreia na competição nesta fase e busca fazer valer o mando de campo para sair na frente no confronto eliminatório.
O Remo tenta surpreender fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta. A equipe paraense segue viva na competição e busca um resultado positivo em Salvador.
A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).
O confronto acontece às 19h (de Brasília).