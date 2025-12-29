Santos faz pré-temporada 'online' e busca renovar com Neymar

Faltam poucos dias para o contrato de Neymar com o Santos expirar, e a renovação do craque ainda não foi assinada. O vínculo atual termina em 31 de dezembro, mas a diretoria do clube paulista mantém o otimismo de que haverá acordo para estender o vínculo por pelo menos mais seis meses.

Neymar passou em dezembro por uma cirurgia no menisco medial do joelho esquerdo e atualmente realiza fisioterapia em casa, usando muletas para preservar a articulação operada. A previsão é de um mês de afastamento, com retorno aos gramados esperado para meados de fevereiro de 2026.

Pré-temporada virtual

O Santos iniciou na última sexta-feira a pré-temporada para 2026 de forma remota. Os jogadores realizam atividades físicas em casa, seguindo um programa definido pela preparação física do clube e acompanhados virtualmente pela comissão técnica.

A estratégia permite que os atletas mantenham o condicionamento durante o período de festas de fim de ano, enquanto a diretoria corre contra o tempo para resolver a situação contratual de seu principal jogador. O modelo de treinos online, que ganhou popularidade durante a pandemia, agora serve como ponte entre o fim da temporada 2025 e o início oficial dos trabalhos presenciais no CT Rei Pelé.

O próprio Neymar segue o protocolo remoto, mas adaptado à sua condição: enquanto os companheiros fazem exercícios físicos, o camisa 10 realiza sessões de fisioterapia em casa, sempre com acompanhamento do departamento médico do clube.

Projeto de retorno

A permanência de Neymar no Santos faz parte de um planejamento de um ano e meio traçado no início de 2025, quando o atacante voltou ao clube que o revelou para o futebol. O objetivo do craque vai além de ajudar o time onde começou a carreira: ele busca recuperar a forma física e conquistar uma vaga entre os 26 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Em 2025, mesmo lidando com problemas físicos recorrentes, Neymar disputou 28 partidas (23 como titular), marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências. Seu desempenho foi especialmente importante na reta final do Campeonato Brasileiro, quando ajudou o Santos a garantir a permanência na Série A.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou claro que a decisão sobre o futuro cabe exclusivamente ao jogador. "Temos a vontade que ele permaneça. Deixamos esse prazo para que ele viajasse com a família, ele está conversando com o pai, com a família, conosco", afirmou o dirigente. "Acredito que ele vai ficar", disse o cartola.

A diretoria acredita que a cirurgia recente, considerada mais simples que procedimentos anteriores realizados pelo atleta, facilite a recuperação e a decisão pela continuidade.

A estreia oficial do Santos na temporada está marcada para 10 de janeiro, quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A expectativa é que Neymar anuncie sua decisão nos próximos dias, definindo se cumprirá o projeto original de um ano e meio no Santos ou se encerrará sua segunda passagem pelo clube mais cedo do que o planejado.