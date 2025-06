Neymar fecha acordo com Santos por renovação de contrato até o fim de 2025, diz site

Neymar decidiu renovar seu contrato com o Santos por mais seis meses, em meio a uma negociação feita nesta terça-feira, 24. Apesar do desejo do clube de estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026, o novo acordo terá validade até o final de 2025, com o anúncio oficial previsto para os próximos dias, segundo informações do Globo Esporte.

O contrato inclui uma cláusula de extensão que pode ser ativada com base no cumprimento de metas esportivas estabelecidas para o jogador e para o Santos. A parte financeira permanecerá inalterada, com o salário mensal de Neymar mantido em torno de R$ 4,5 milhões.

A dívida referente à exploração da imagem, que soma R$ 85 milhões, também será repactuada, seguindo o documento assinado com a NR Sports, empresa do próprio atleta, até o término da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026.

A estratégia do staff de Neymar é garantir que o jogador tenha liberdade para decidir seu futuro a cada nova janela de transferências. Isso significa que, caso opte por uma mudança de clube, ele poderá deixar o Santos em janeiro do próximo ano, sem vínculos a longo prazo com a equipe. Esse formato de contrato de curta duração já havia sido adotado anteriormente, quando o jogador assinou um compromisso semelhante no início de 2024.

O pai de Neymar chegou a mencionar que avaliaria propostas de outras equipes, mas destacou que uma transferência no meio da temporada poderia prejudicar a imagem do atacante.

Baixo desempenho no Santos

Neste momento, o Santos ocupa as últimas posições no Campeonato Brasileiro, e Neymar participou de apenas quatro jogos até agora. Com isso, há um entendimento de que o jogador tem um compromisso moral com o clube, com a expectativa de que ele ajude a evitar o risco de rebaixamento.

Com a renovação até dezembro, Neymar permanecerá no Santos até a última rodada do Brasileirão. Como o campeonato nacional se estenderá até o fim do ano devido à disputa do Mundial de Clubes, o atacante estará disponível para as últimas partidas da competição.