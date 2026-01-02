Gabigol volta ao Santos por empréstimo após acerto com Cruzeiro

Após Neymar anunciar a permanência no Santos no último dia 31, agora é a vez de Gabigol retornar à Baixada.

Apesar do anúncio ainda não ter saído oficialmente, o Cruzeiro acertou na noite da última quinta-feira, 1, o empréstimo de Gabigol ao Santos.

O contrato com o Peixe, que o revelou, será até o fim de dezembro, com opção de compra. Os clubes dividirão o salário de Gabigol.

Sob o comando de Tite na próxima temporada, o Cruzeiro teria cada vez menos espaço para Gabigol, que não teve uma atuação de destaque em 2025. Ele foi titular em 23 dos 49 jogos que disputou, colaborando com 13 gols e quatro assistências.

O bom filho a casa torna

Aos 29 anos, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, foi revelado pelo Santos em 2013 como um dos "meninos da vila" e agora retorna ao clube após oito anos. Nesse tempo, atuou por Inter de Milão, Benfica e pelo Flamengo, onde brilhou entre 2019 e 2024 antes de ir para o Cruzeiro.

Pelo Peixe, o atacante foi campeão paulista em 2015 e 2016. Ele também foi o artilheiro da Copa do Brasil em 2014 e 2015. Ao todo, foram 207 jogos, 83 gols e 13 assistências pela camisa do Santos.

Agora, Gabigol fará dupla com Neymar, numa parceria que existe de longa data.

Em 2013, Neymar fez sua última partida pelo Santos antes de seguir ao Barcelona. Foi um empate sem gols contra o Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na mesma partida, Gabriel, ainda com 16 anos, entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo em sua primeira partida profissional na Série A.

Desde então, as coincidências continuaram. Gabigol tem um relacionamento com a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

Em campo, eles atuaram juntos novamente em 2016, quando a Seleção Brasileira conquistou o ouro nas Olimpíadas do Rio.