Neymar tem 2ª pior temporada da carreira e pode jogar no 'sacrifício'

O Santos tem um importante jogo contra o Sport nesta sexta-feira para tentar fugir do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. A participação do camisa 10, Neymar Jr, porém, ainda não é uma certeza.

Faltando três jogos para o fim de seu contrato com o Santos, Neymar sofreu outra lesão no joelho na última semana. Já é a quarta desde seu retorno à Vila Belmiro neste ano.

O jogador tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Isso causa um esgarçamento na região, algo que pode provocar dor conforme o impacto físico. A equipe médica recomendou a realização de um procedimento cirúrgico para resolver o problema e evitar futuros desgastes que possam comprometer ainda mais sua carreira.

Até o momento, o jogador não quer fazer a cirurgia, que teria um tempo de recuperação de cerca de um mês, o impediria de participar da reta final do Brasileirão.

Uma polêmica envolveu a nova lesão do craque. Segundo o Globo, Neymar pai e filho teriam ficado sabendo dos resultados médicos pela imprensa, por meio de um vazamento, o que teria causado atritos com o clube. Apesar do desconforto, Neymar realizou novos exames e participou dos treinos da última quarta-feira, 26. Ele cogita a possibilidade de jogar no "sacrifício", isto é, comprometer a saúde para jogar mesmo com dor.

Em um evento da CBF nesta quarta, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o problema de Neymar, mas disse que "o objetivo é contar com ele no jogo contra o Sport na sexta sem sacrifícios."

Carreira em declínio

Desde sua reestreia no Santos, há 294 dias, Neymar ficou fora de 126 dias por problemas de saúde - primeiro na coxa e agora no joelho. Isso representa apenas 25 jogos dos 45 disputados pelo clube, com sete gols e três assistências.

Essa é a segunda pior temporada do jogador desde o início da carreira em 2009, ficando atrás apenas de 2024, no Al-Hilal. No time árabe, Neymar participou apenas de 7 jogos, nos quais marcou um gol e e fez duas assistências.

No momento, o Santos é o 17º colocado no Brasileirão, ou seja, já está na zona de rebaixamento. Com a atual situação do clube e as condições físicas debilitadas do jogador, existem muitas dúvidas se Neymar sequer será convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026. Ainda nesta quarta-feira, 26, Ancelotti afirmou, no mesmo evento da CBF, que busca jogadores determinados e que "a liderança em campo se mede pela capacidade de colocar o talento a serviço do coletivo."