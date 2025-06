Neymar vai jogar nos EUA? Pai do jogador revela negociações com clubes dos EUA: 'Vamos a Miami'

Neymar Pai revelou que há clubes interessados no atacante, enquanto o futuro esportivo do jogador ainda está indefinido. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, ele mencionou que uma série de reuniões em Miami, com equipes da região, será decisiva para determinar os próximos passos da carreira de Neymar.

"Vejo que o mercado está interessado. Esta semana, vamos a Miami conversar com clubes. Precisamos ouvi-los e decidir o que fazer", afirmou.

Este movimento ocorre no contexto da recuperação do jogador, que recentemente sofreu uma recaída em uma lesão contraída durante sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e desde então tem se recuperado no Santos. Apesar disso, Neymar Pai permanece otimista.

"Lesões são parte inevitável da vida de um jogador de alto nível. Hoje, ele está bem, com disposição renovada e força física. Embora ainda precise melhorar a velocidade, temos um plano para sua evolução", destacou.

Agora, a conversa com os clubes de Miami adquire ainda mais importância, já que o mercado dos Estados Unidos tem se tornado um destino atrativo para atletas em busca de um novo impulso profissional. A proximidade com a América Latina, a infraestrutura de alta qualidade e os investimentos no futebol tornam os EUA uma opção cada vez mais cobiçada.

Com 32 anos e sem contrato após o fim do vínculo com o Santos, Neymar tem os olhos voltados para a Copa do Mundo de 2026, onde pretende vestir a camisa da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Para isso, sua recuperação física e ritmo de jogo serão essenciais.

"Ele não quer ser comparado a Messi. O que ele deseja é conquistar a Copa do Mundo, para si, para o Brasil e para a torcida. Vejo Neymar jogando ao lado de Vinícius, Rodrygo e Raphinha", completou Neymar Pai.

Quanto é o salário de Neymar no Santos?

O contrato firmado entre o Santos e Neymar garante ao jogador um pagamento mínimo de R$ 105 milhões, valor repassado à empresa do pai do atacante ao longo dos cinco meses de vínculo. O pagamento é realizado independentemente da arrecadação do clube, com o montante sendo quitado até o término do contrato, em 30 de junho.

De acordo com os termos acordados, o salário bruto registrado na carteira de trabalho de Neymar é de R$ 4,14 milhões mensais. No entanto, esse valor representa apenas uma parte de sua remuneração total. O jogador também tem direito a, no mínimo, US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 85 milhões), que se referem a projetos de marketing e à exploração de sua imagem.

Em relação aos patrocínios firmados após a sua chegada, 75% do valor arrecadado será destinado a Neymar, enquanto apenas 25% será mantido pelo Santos. O patrocínio máster com a casa de apostas 7K, que garante R$ 105 milhões ao clube, está incluído nessa divisão.

Essa divisão de receitas será mantida por mais um ano após o término do contrato, para todos os contratos assinados até 30 de junho.