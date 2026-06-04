Roland Garros hoje: veja os jogos desta quinta-feira, 4 de junho

O torneio de Roland Garros entra em uma fase decisiva nesta quinta-feira, 4, com as semifinais da chave feminina, a final de duplas mistas e a disputa das quartas de final do torneio juvenil.

Após a eliminação da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, o torneio feminino terá uma campeã inédita.

Já entre os juvenis, o Brasil vive um momento histórico: pela primeira vez, o país colocou três tenistas nas quartas de final de um Grand Slam da categoria.

Onde assistir aos jogos de Roland Garros?

As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e da plataforma de streaming Disney+.

Veja a programação desta quinta-feira, 4, em Roland Garros

Simples feminino

10h — Marta Kostyuk (Ucrânia) x Mirra Andreeva (Rússia)

Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier

| Quadra Philippe-Chatrier 11h10 — Diana Shnaider (Rússia) x Maja Chwalińska (Polônia)

Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier

Duplas masculinas

6h — Pierre-Hugues Herbert (França) e Quentin Halys (França) x Harri Heliovaara (Finlândia) e Henry Patten (Reino Unido)

Semifinal | Quadra Suzanne Lenglen

Duplas mistas

7h — Sara Errani (Itália) e Andrea Vavassori (Itália) x Evan King (Estados Unidos) e Gabriela Dabrowski (Canadá)

Final | Quadra Philippe-Chatrier

Roland Garros juvenil

Simples masculino

7h10 — Jack Kennedy (Estados Unidos) x Leonardo Storck (Brasil)

Quartas de final | Quadra 6

Quartas de final | Quadra 6 7h10 — Luis Miguel (Brasil) x Thilo Behrmann (Áustria)

Quartas de final | Quadra 10

x Thilo Behrmann (Áustria) Quartas de final | Quadra 10 7h10 — K. Hance (Estados Unidos) x J. Mackenzie (Alemanha)

Quartas de final | Quadra 8

Quartas de final | Quadra 8 8h20 — Z. Sesko (Eslovênia) x M. Antonius (Estados Unidos)

Quartas de final | Quadra 14

Leonardo Storck: tenista brasileiro de 17 anos vence o número 8 do mundo e vai às quartas (Fédération Française de Tennis/Divulgação)

Simples feminino

6h — A. Cvetkovic (Sérvia) x X.R. Sun (China)

Quartas de final | Quadra 10

Quartas de final | Quadra 10 6h — Ha Eum Lee (Coreia do Sul) x Victoria Barros (Brasil)

Quartas de final | Quadra 6

Quartas de final | Quadra 6 6h — Ekaterina Dotsenko x A. Oktiabreva

Quartas de final | Quadra 8

Quartas de final | Quadra 8 7h10 — J. Kovackova (Tchéquia) x Charo Esquiva (Espanha)

Quartas de final | Quadra 14

Duplas masculinas

8h20 — Safir Azam (Estados Unidos) e D. Brand (Israel) x Mathys Domenc (França) e D. Jade (França)

Quartas de final | Quadra 6

Quartas de final | Quadra 6 9h30 — Nicolas Baena (Peru) e T. Chavez (Espanha) x Jack Kennedy (Estados Unidos) e K. Hance (Estados Unidos)

Quartas de final | Quadra 10

Quartas de final | Quadra 10 9h30 — Leon Sloboda (Eslováquia) e R. Ciurnelli (Itália) x J. Mackenzie (Alemanha) e Vincent Jakob Reisach (Alemanha)

Quartas de final | Quadra 14

Quartas de final | Quadra 14 10h40 — Z. Sesko (Eslovênia) e Luis Miguel (Brasil) x Y. Alvarez (Porto Rico) e Jack Secord (Estados Unidos)

Quartas de final | Quadra 6

Duplas femininas