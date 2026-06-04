Esporte

Roland Garros hoje: veja os jogos desta quinta-feira, 4 de junho

Semifinais do feminino, final das duplas mistas e três brasileiros nas quartas de final do juvenil movimentam o torneio em Paris

Diana Shnaider: tenista venceu Sabalenka, número 1 do tênis, nas quartas de Roland Garros (Alain Jocard / AFP)

Diana Shnaider: tenista venceu Sabalenka, número 1 do tênis, nas quartas de Roland Garros (Alain Jocard / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de junho de 2026 às 04h30.

O torneio de Roland Garros entra em uma fase decisiva nesta quinta-feira, 4, com as semifinais da chave feminina, a final de duplas mistas e a disputa das quartas de final do torneio juvenil.

Após a eliminação da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, o torneio feminino terá uma campeã inédita.

Já entre os juvenis, o Brasil vive um momento histórico: pela primeira vez, o país colocou três tenistas nas quartas de final de um Grand Slam da categoria.

Onde assistir aos jogos de Roland Garros?

As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e da plataforma de streaming Disney+.

Veja a programação desta quinta-feira, 4, em Roland Garros

Simples feminino

  • 10h — Marta Kostyuk (Ucrânia) x Mirra Andreeva (Rússia)
    Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier
  • 11h10 — Diana Shnaider (Rússia) x Maja Chwalińska (Polônia)
    Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier

Duplas masculinas

  • 6h — Pierre-Hugues Herbert (França) e Quentin Halys (França) x Harri Heliovaara (Finlândia) e Henry Patten (Reino Unido)
    Semifinal | Quadra Suzanne Lenglen

Duplas mistas

  • 7h — Sara Errani (Itália) e Andrea Vavassori (Itália) x Evan King (Estados Unidos) e Gabriela Dabrowski (Canadá)
    Final | Quadra Philippe-Chatrier
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Roland Garros juvenil

Simples masculino

  • 7h10 — Jack Kennedy (Estados Unidos) x Leonardo Storck (Brasil)
    Quartas de final | Quadra 6
  • 7h10 — Luis Miguel (Brasil) x Thilo Behrmann (Áustria)
    Quartas de final | Quadra 10
  • 7h10 — K. Hance (Estados Unidos) x J. Mackenzie (Alemanha)
    Quartas de final | Quadra 8
  • 8h20 — Z. Sesko (Eslovênia) x M. Antonius (Estados Unidos)
    Quartas de final | Quadra 14

Leonardo Storck: tenista brasileiro de 17 anos vence o número 8 do mundo e vai às quartas (Fédération Française de Tennis/Divulgação)

Simples feminino

  • 6h — A. Cvetkovic (Sérvia) x X.R. Sun (China)
    Quartas de final | Quadra 10
  • 6h — Ha Eum Lee (Coreia do Sul) x Victoria Barros (Brasil)
    Quartas de final | Quadra 6
  • 6h — Ekaterina Dotsenko x A. Oktiabreva
    Quartas de final | Quadra 8
  • 7h10 — J. Kovackova (Tchéquia) x Charo Esquiva (Espanha)
    Quartas de final | Quadra 14

Duplas masculinas

  • 8h20 — Safir Azam (Estados Unidos) e D. Brand (Israel) x Mathys Domenc (França) e D. Jade (França)
    Quartas de final | Quadra 6
  • 9h30 — Nicolas Baena (Peru) e T. Chavez (Espanha) x Jack Kennedy (Estados Unidos) e K. Hance (Estados Unidos)
    Quartas de final | Quadra 10
  • 9h30 — Leon Sloboda (Eslováquia) e R. Ciurnelli (Itália) x J. Mackenzie (Alemanha) e Vincent Jakob Reisach (Alemanha)
    Quartas de final | Quadra 14
  • 10h40 — Z. Sesko (Eslovênia) e Luis Miguel (Brasil) x Y. Alvarez (Porto Rico) e Jack Secord (Estados Unidos)
    Quartas de final | Quadra 6
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Duplas femininas

  • 8h20 — Victoria Barros (Brasil) e Paola Pinera Celorio (Espanha) x Jordyn Hazelitt (Estados Unidos) e W. Newman (Estados Unidos)
    Quartas de final | Quadra 8
  • 8h20 — X.R. Sun (China) e R.E. Zhang (China) x Anna Pushkareva (Rússia) e F. Dorofeeva-Rybas (Rússia)
    Quartas de final | Quadra 10
  • 9h30 — J. Kovackova (Tchéquia) e Katerina Zajickova (Tchéquia) x A. Cvetkovic (Sérvia) e T. Frodin (Estados Unidos)
    Quartas de final | Quadra 8
  • 9h30 — Ha Eum Lee (Coreia do Sul) e L. Cinalli (Argentina) x L. Nilsson (Suécia) e H. Smart (Reino Unido)
    Quartas de final | Quadra 6
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