Roland Garros hoje: veja os jogos desta quinta-feira, 4 de junho

O torneio de Roland Garros entra em uma fase decisiva nesta quinta-feira, 4, com as semifinais da chave feminina, a final de duplas mistas e a disputa das quartas de final do torneio juvenil.
Após a eliminação da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, o torneio feminino terá uma campeã inédita.
Já entre os juvenis, o Brasil vive um momento histórico: pela primeira vez, o país colocou três tenistas nas quartas de final de um Grand Slam da categoria.
Onde assistir aos jogos de Roland Garros?
As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e da plataforma de streaming Disney+.
Veja a programação desta quinta-feira, 4, em Roland Garros
Simples feminino
- 10h — Marta Kostyuk (Ucrânia) x Mirra Andreeva (Rússia)
Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier
- 11h10 — Diana Shnaider (Rússia) x Maja Chwalińska (Polônia)
Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier
Duplas masculinas
- 6h — Pierre-Hugues Herbert (França) e Quentin Halys (França) x Harri Heliovaara (Finlândia) e Henry Patten (Reino Unido)
Semifinal | Quadra Suzanne Lenglen
Duplas mistas
Efeito João Fonseca: 'febre' do tênis recoloca torneios Challenger no centro da formação de atletas
- 7h — Sara Errani (Itália) e Andrea Vavassori (Itália) x Evan King (Estados Unidos) e Gabriela Dabrowski (Canadá)
Final | Quadra Philippe-Chatrier
Roland Garros juvenil
Simples masculino
- 7h10 — Jack Kennedy (Estados Unidos) x Leonardo Storck (Brasil)
Quartas de final | Quadra 6
- 7h10 — Luis Miguel (Brasil) x Thilo Behrmann (Áustria)
Quartas de final | Quadra 10
- 7h10 — K. Hance (Estados Unidos) x J. Mackenzie (Alemanha)
Quartas de final | Quadra 8
- 8h20 — Z. Sesko (Eslovênia) x M. Antonius (Estados Unidos)
Quartas de final | Quadra 14
Leonardo Storck: tenista brasileiro de 17 anos vence o número 8 do mundo e vai às quartas (Fédération Française de Tennis/Divulgação)
Simples feminino
- 6h — A. Cvetkovic (Sérvia) x X.R. Sun (China)
Quartas de final | Quadra 10
- 6h — Ha Eum Lee (Coreia do Sul) x Victoria Barros (Brasil)
Quartas de final | Quadra 6
- 6h — Ekaterina Dotsenko x A. Oktiabreva
Quartas de final | Quadra 8
- 7h10 — J. Kovackova (Tchéquia) x Charo Esquiva (Espanha)
Quartas de final | Quadra 14
Duplas masculinas
Quando será o próximo jogo de João Fonseca após eliminação em Roland Garros? Veja a programação
- 8h20 — Safir Azam (Estados Unidos) e D. Brand (Israel) x Mathys Domenc (França) e D. Jade (França)
Quartas de final | Quadra 6
- 9h30 — Nicolas Baena (Peru) e T. Chavez (Espanha) x Jack Kennedy (Estados Unidos) e K. Hance (Estados Unidos)
Quartas de final | Quadra 10
- 9h30 — Leon Sloboda (Eslováquia) e R. Ciurnelli (Itália) x J. Mackenzie (Alemanha) e Vincent Jakob Reisach (Alemanha)
Quartas de final | Quadra 14
- 10h40 — Z. Sesko (Eslovênia) e Luis Miguel (Brasil) x Y. Alvarez (Porto Rico) e Jack Secord (Estados Unidos)
Quartas de final | Quadra 6
Duplas femininas
- 8h20 — Victoria Barros (Brasil) e Paola Pinera Celorio (Espanha) x Jordyn Hazelitt (Estados Unidos) e W. Newman (Estados Unidos)
Quartas de final | Quadra 8
- 8h20 — X.R. Sun (China) e R.E. Zhang (China) x Anna Pushkareva (Rússia) e F. Dorofeeva-Rybas (Rússia)
Quartas de final | Quadra 10
- 9h30 — J. Kovackova (Tchéquia) e Katerina Zajickova (Tchéquia) x A. Cvetkovic (Sérvia) e T. Frodin (Estados Unidos)
Quartas de final | Quadra 8
- 9h30 — Ha Eum Lee (Coreia do Sul) e L. Cinalli (Argentina) x L. Nilsson (Suécia) e H. Smart (Reino Unido)
Quartas de final | Quadra 6