Suécia x Grécia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

As seleções da Suécia e da Grécia se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A Suécia garantiu vaga para Copa na repescagem europeia e foi sorteada para o Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. Já a Grécia não se classificou para o torneio.

A apenas sete dias do início do Mundial, os países aproveitam a reta final de preparação para ajustar equipes e avaliar opções antes da competição.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso antes da Copa. Os confrontos servem para testes táticos, observação de jogadores e definição dos elencos.

Que horas assistir à Suécia x Grécia

A partida acontece às 14h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.

Onde assistir à Suécia x Grécia

O jogo terá transmissão pelo Disney+.