Suécia x Grécia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Viktor Gyokeres, da Suécia: seleção enfrenta a Grécia em amistoso a uma semana do início da Copa do Mundo de 2026 (David Aliaga/NurPhoto via Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 05h04.
As seleções da Suécia e da Grécia se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
A Suécia garantiu vaga para Copa na repescagem europeia e foi sorteada para o Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. Já a Grécia não se classificou para o torneio.
A apenas sete dias do início do Mundial, os países aproveitam a reta final de preparação para ajustar equipes e avaliar opções antes da competição.
Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso antes da Copa. Os confrontos servem para testes táticos, observação de jogadores e definição dos elencos.
A partida acontece às 14h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.
O jogo terá transmissão pelo Disney+.