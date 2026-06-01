Dia perfeito: brasileiros vencem todos os jogos no juvenil de Roland Garros

O Brasil teve uma segunda-feira, 1º, perfeita nas disputas juvenis de Roland Garros. Todos os brasileiros que entraram em quadra venceram seus compromissos, com destaque para Luis Guto Miguel, principal cabeça de chave do torneio masculino, que avançou tanto na chave de simples quanto na de duplas.

Número 2 do ranking juvenil da ITF e cabeça de chave número 1 em Paris, Guto derrotou o japonês Hyu Kawanishi por 6/3 e 6/1 para garantir vaga na próxima fase. Nas duplas, ao lado do esloveno Ziga Sesko, também avançou com vitória por 6/3 e 6/1 sobre o equatoriano Emilio Camacho e o letão Rihards Neimanis.

Após a partida, Guto revelou que recebeu conselhos de João Fonseca, principal nome do tênis brasileiro da atualidade. Segundo o jovem de 17 anos, o compatriota recomendou que ele permanecesse focado no presente, cuidasse do próprio jogo e mantivesse a humildade.

Outro brasileiro que avançou na chave masculina foi Leonardo Storck. O tenista superou o francês Pablo Pradat por 6/4 e 6/0 e também garantiu vaga na sequência do torneio.

Entre as meninas, Nauhany Silva, quinta cabeça de chave, venceu a alemã Sonja Zhenikhova por 6/1, 6/7 (4) e 6/4.

Já nas duplas femininas, a parceria formada por Victória Barros e a espanhola Paola Pinera, cabeça de chave número 1, derrotou as francesas Daniel Baranes e Ninon Carpentier por 6/4 e 6/2.

Pietra Rivoli também avançou nas duplas. Ao lado da sul-coreana Ui Su Jeong, venceu Nadia Lagaev e Antonina Sushkova. A partida foi encerrada após desistência das adversárias quando o placar apontava 6/2 para a parceria de Pietra.

Além dos resultados no juvenil, o dia também foi positivo para o tênis brasileiro nas chaves profissionais. Luisa Stefani avançou às quartas de final das duplas femininas, enquanto Marcelo Demoliner garantiu vaga nas quartas das duplas masculinas.

Já Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final das duplas femininas.