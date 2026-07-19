Quem é Rodri, capitão da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo

O meio-campista Rodri coroou uma campanha impecável ao ser escolhido pela Fifa como o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, recebendo a tradicional Bola de Ouro do torneio após a conquista do título pela Espanha. A premiação reconheceu a importância do camisa 16 na campanha que levou a seleção espanhola ao seu segundo troféu mundial.

Principal referência do meio-campo espanhol, Rodri foi o responsável por comandar o ritmo de jogo da equipe durante toda a competição. O jogador se tornou peça fundamental no esquema do técnico Luis de la Fuente.

Na final contra a Argentina, vencida por 1 a 0 na prorrogação com gol de Ferran Torres, Rodri mais uma vez teve boa atuação em campo. Mesmo sem marcar ou dar assistência na decisão, o volante controlou as ações do meio-campo e ajudou a equipe espanhola a exercer um amplo domínio territorial sobre os argentinos. A Espanha terminou a partida com maior posse de bola e controle das oportunidades ofensivas, características que marcaram toda a campanha da Fúria.

Superando Messi e Mbappé

A conquista individual colocou Rodri à frente de outros candidatos de destaque, como Lionel Messi e Kylian Mbappé. Messi, que levou a Argentina à final, ficou com a Bola de Prata, enquanto Mbappé, artilheiro da competição com dez gols, recebeu a Bola de Bronze entre os melhores jogadores do torneio. O francês terminou o torneio como o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 22 gols.

Aos 30 anos, o jogador do Manchester City acrescenta mais um capítulo marcante à sua carreira. Depois de conquistar a Bola de Ouro de 2024 e diversos títulos por clube, Rodri agora entra para a história como o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.