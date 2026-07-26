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Projeto pioneiro no Tocantins usa energia solar e amplia em 25% a produção de alimentos

EDP em parceria com a Revolusolar instala sistema solar em horta comunitária e prevê até 95% de autossuficiência energética, além de redução de custos da operação

O sistema implantado na horta comunitária da Aliar faz parte de um projeto-piloto que integra tecnologia energética e agricultura comunitária (Divulgação)

O sistema implantado na horta comunitária da Aliar faz parte de um projeto-piloto que integra tecnologia energética e agricultura comunitária (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h00.

Em Miracema do Tocantins, a produção de hortaliças que chega às famílias atendidas pela Associação Aliança para um Futuro Melhor (Aliar) começa em uma horta que depende de energia elétrica para funcionar.

Bombas, sistemas de refrigeração, iluminação e irrigação precisam operar continuamente e o custo é alto para a comunidade que está em situação de vulnerabilidade. 

Foi para driblar esse desafio que a organização passou a contar com um sistema de geração de energia solar instalado em seu viveiro de mudas.

O projeto Sonho, Luz e Raiz, desenvolvido pela EDP em parceria com a Revolusolar, foi inaugurado este mês e prevê ampliar em até 25% a produção de hortaliças a partir da redução dos gastos com eletricidade.

Com oito placas solares, o sistema tem capacidade instalada de 4,92 kWp e pode gerar cerca de 400 kWh por mês.

A expectativa é que a estrutura garanta até 95% de autossuficiência energética e gere uma economia aproximada de R$ 400 mensais.

Na prática, a redução dos custos vai liberar recursos para fortalecer as atividades mantidas pela Aliar. Atualmente, a horta hidropônica produz mais de 20 mil mudas anuais de hortaliças, como alface, rúcula e coentro.

Parte da produção é destinada às famílias atendidas e o excedente é comercializado na região.

A renda obtida com as vendas também traz impacto social: os recursos são utilizados para a compra de cestas básicas destinadas às mulheres responsáveis pelo cultivo e manutenção da horta.

O projeto combina geração de energia renovável e produção agrícola em uma solução conhecida como agrivoltaica: o modelo integra sistemas fotovoltaicos e atividades de cultivo.

Além da instalação dos equipamentos, a iniciativa prevê a capacitação de lideranças locais para operação e manutenção do sistema, com o objetivo de ampliar a autonomia local.

Para a EDP, a experiência em Miracema faz parte de uma agenda de iniciativas voltadas à transição energética com impacto social.

A empresa e a Revolusolar pretendem acompanhar indicadores como economia de energia, aumento da produção agrícola, redução de custos operacionais, emissões evitadas de carbono, melhoria do microclima e uso do espaço.

Segundo os idealizadores, a expectativa é que os resultados do piloto possam contribuir para o desenvolvimento de modelos semelhantes em outras comunidades.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

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