Presidente da Venezuela troca comando das Forças Armadas e mantém ministro da Defesa

A presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, promoveu neste sábado, 25, uma ampla reformulação no comando das Forças Armadas do país. Durante uma cerimônia transmitida pela televisão estatal, ela empossou novos integrantes do alto comando militar, substituiu chefes de áreas estratégicas e manteve o general Gustavo González López no cargo de ministro da Defesa.

A principal mudança foi a nomeação do major-general Rubén Belzares Escobar para o comando do Comando Operacional Estratégico (Ceofanb), órgão responsável pela coordenação das operações militares e considerado o segundo posto mais importante da estrutura das Forças Armadas venezuelanas. Ele substitui o major-general Rafael Prieto Martínez, que ocupava o cargo desde março.

Além da troca no Ceofanb, o governo substituiu o segundo em comando do órgão, o chefe do Comando Integrado de Defesa Aeroespacial e seis dos oito comandantes responsáveis pelas regiões militares do país.

Durante a cerimônia, Delcy afirmou que as mudanças têm como objetivo "fortalecer as políticas de segurança" e preservar "a paz e a tranquilidade" da Venezuela.

As alterações ocorrem em meio à reorganização do governo após a deposição de Nicolás Maduro, em janeiro, durante uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos. Desde que assumiu a Presidência, Rodríguez tem buscado consolidar sua base de apoio nas Forças Armadas, consideradas um dos principais pilares do chavismo.

Na cerimônia de posse, a cúpula militar reiterou apoio à presidente e declarou "lealdade absoluta" ao novo governo. Apesar da ampla reformulação no comando, Gustavo González López foi mantido à frente do Ministério da Defesa, preservando um dos principais nomes da área de segurança do país.