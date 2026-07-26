Jetour T2 4x4 entrega valentia no off-road e ótimo espaço interno

Entre os proprietários de veículos com capacidade off-road, apenas 10% a utilizam em situações extremas, e só 25% têm conhecimento dos recursos que acompanham a tração nas quatro rodas. Mesmo sabendo disso, a Jetour resolveu lançar o T2 4x4.

Não se trata de números de emplacamentos, mas de imagem de marca. Ao redor do mundo e mesmo no Brasil, a fabricante chinesa tem promovido experiências fora de estrada com clientes. A intenção é acoplar a seus modelos os mesmos valores de liberdade, aventura e estilo de vida que, por mais de um século, ajudaram a vender os carros das não chinesas.

O preço de estreia vale para as primeiras 599 unidades; depois, o valor de tabela do T2 4x4 será de R$ 349.900.

Quatro motores

A capacidade off-road do T2 XWD 4x4 vem de um motor elétrico de 238 cv e 31,6 kgfm de torque instalado no eixo traseiro, que se soma ao 1.5 turbo e aos dois elétricos que tracionam apenas as rodas dianteiras. Somados, chegam a 597 cv e 91,8 kgfm de torque.

Uma nova bateria de 43,2kWh foi instalada para dar conta da força ehttps://exame.com/brasil/move-brasil-veja-os-carros-eletricos-de-ate-r-150-mil-que-poderao-ser-financiados/xtra. Segundo a Jetour, quando conectada a um carregador rápido DC de 40 kW, pode sair dos 20% de carga e chegar aos 80% em 36 minutos; em um carregador AC de 7 kW, o mais comum em residências equipadas com wallbox, o mesmo processo leva 3 horas e 56 minutos.

De acordo com os dados homologados pelo Inmetro, no ciclo elétrico o T2 XWD 4x4 pode alcançar o equivalente a 26,1 km/l na cidade e 22,1 km/l na estrada, enquanto no modo híbrido alcança 10,5 km/l em percurso urbano e 9,3 km/l em rodovias. A autonomia pode chegar a 1.300 quilômetros, sendo 106 km apenas no modo elétrico.

Capacidade off-road

Além do motor traseiro, o T2 4x4 tem cinco modos de condução para o uso fora de estrada: Neve, Lama, Areia, Pedra e X, este último atuando como um modo automático, ao “ler” automaticamente as condições e calibrar o sistema de acordo com o terreno. Os perfis Eco, Normal e Sport são indicados para uso em vias pavimentadas.

Durante breve contato com o T2 XWD 4x4 na Fazenda Coronel Jacinto, em Bragança Paulista (SP), o SUV chinês mostrou desenvoltura para superar pirambeiras e atravessar lamaçais.

Um dos recursos mais interessantes é o Tank Turn, sistema que reduz em até 20% o raio de giro do veículo ao travar a roda traseira interna em relação ao sentido da curva, permitindo contornar sem manobras aquelas mais fechadas.

Para evitar que o conjunto do sistema híbrido superaqueça, o modo de resfriamento ativa antecipadamente o sistema de arrefecimento. Se a brincadeira do fim de semana der errado, a bateria pode ficar submersa por até 24 horas.

Os ângulos de ataque (28º) e saída (30º) a capacidade de imersão para até 70 cm e o vão livre do solo de 20,5 cm são suficientes para a maioria das aventuras. No entanto, o ótimo entre-eixos de 2,80 m revelou sua contrapartida em certos obstáculos mais pronunciados, que rasparam no assoalho.

Nada preocupante, já que o T2 XWD 4x4 recebeu reforços em sua estrutura, como parede anticolisão da bateria, proteções frontal e inferior do conjunto de alta tensão, proteção do tanque de combustível, proteção traseira do chassi e uma viga transversal de aço, otimizando a rigidez torcional da carroceria.

Um dos principais concorrentes do Jetour T2 XWD 4x4 será o GWM Tank 300, primeiro híbrido plug-in flex do mundo.