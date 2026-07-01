Harry Kane joga hoje? Veja a escalação confirmada da Inglaterra contra a RD Congo

Harry Kane: jogador busca a artilharia da competição ((Foto: Angela Weiss / AFP))
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 12h31.
A Inglaterra está escalada para o confronto contra a República Democrática do Congo, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. A principal dúvida dos torcedores era sobre a presença de Harry Kane, e a resposta é positiva: o capitão inglês está confirmado entre os titulares para a partida.
O atacante, que é a principal referência ofensiva da seleção comandada por Thomas Tuchel, lidera a equipe em busca de uma vaga nas oitavas de final. Quem avançar enfrentará o México, que garantiu a classificação após vencer o Equador por 2 a 0.
Thomas Tuchel promoveu o retorno de Declan Rice, que havia sido poupado na última rodada da fase de grupos por conta de um desconforto na panturrilha esquerda. O volante reassume seu lugar no meio de campo.
Na lateral direita, Djed Spence foi confirmado como titular. O treinador segue sem poder contar com Reece James e Jarell Quansah, ambos lesionados.
Já no ataque, Harry Kane está entre os 11 iniciais e comandará o setor ofensivo da Inglaterra no duelo decisivo.
Escalação da Inglaterra: J. Pickord; D. Spence; E. Konsa; M. Guéhi; N. O’Reilly; E. Anderson; D. Rice; J. Bellingham; N. Madueke; M. Rashford e H. Kane. Técnico: Thomas Tuchel