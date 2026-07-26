Veja a provável escalação do São Paulo para o jogo contra o Flamengo

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Flamengo chega embalado após golear a Chapecoense por 4 a 0 na Arena Condá. Já o São Paulo tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em Bragança Paulista.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo soma 37 pontos em 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas. O time carioca tem um jogo a menos que o líder Palmeiras, que aparece com 44 pontos.

O São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos em 19 jogos. A equipe paulista acumula sete vitórias, quatro empates e oito derrotas na competição.

Escalação do São Paulo

O São Paulo deve começar a partida com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.