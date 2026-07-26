Norris vence GP da Hungria; veja classificação do Mundial de pilotos da F1

Redação Exame
Publicado em 26 de julho de 2026 às 13h58.
A McLaren conquistou sua primeira vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 neste domingo, 26, com o triunfo de Lando Norris no Grande Prêmio da Hungria. O atual campeão mundial largou na pole position, perdeu a liderança para o companheiro de equipe Oscar Piastri na largada, mas se recuperou ao longo da corrida para vencer pela primeira vez no ano.
O pódio foi completado por Max Verstappen, da Red Bull, e pelo líder do campeonato, Kimi Antonelli, da Mercedes. A vitória encerrou um jejum de 13 corridas de Norris, que não vencia desde o GP de São Paulo de 2025.
Apesar do terceiro lugar, Antonelli ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. O italiano chegou a 219 pontos, 50 a mais que o vice-líder Lewis Hamilton, que terminou a prova apenas na quarta colocação após receber uma punição de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane.
Quem também ganhou posições foi Verstappen. Com o segundo lugar em Budapeste, o tetracampeão mundial somou 18 pontos e subiu para a sexta colocação na classificação geral.
O GP também marcou o abandono de Oscar Piastri. Depois de assumir a ponta logo na primeira volta, o australiano teve problemas na caixa de câmbio e deixou a corrida nas voltas finais, encerrando as chances da McLaren de conquistar uma dobradinha.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou a figurar na zona de pontuação durante parte da prova, mas perdeu posições na reta final e terminou em 11º, ficando fora dos pontos.
No Mundial de Construtores, a Mercedes segue na liderança com 379 pontos, seguida pela Ferrari, com 307. A McLaren permanece na terceira posição, mas se tornou a terceira equipe diferente a vencer uma corrida em 2026, ao lado de Mercedes e Ferrari.
Após a etapa na Hungria, a Fórmula 1 entra na pausa do verão europeu. A próxima corrida será o GP da Holanda, em 23 de agosto.
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren / Mercedes
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull / Ford
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren / Mercedes
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull / Ford
|68
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls / Ford
|43
|10
|Pierre Gasly
|Alpine / Mercedes
|42
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls / Ford
|23
|12
|Franco Colapinto
|Alpine / Mercedes
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas / Ferrari
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|15
|Carlos Sainz
|Williams / Mercedes
|6
|16
|Alexander Albon
|Williams / Mercedes
|5
|17
|Esteban Ocon
|Haas / Ferrari
|3
|18
|Nico Hülkenberg
|Audi
|2
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin / Honda
|1
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac / Ferrari
|0
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac / Ferrari
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin / Honda
|0