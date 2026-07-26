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Fase de grupos copa 2026

Norris vence GP da Hungria; veja classificação do Mundial de pilotos da F1

Piloto da McLaren conquista a primeira vitória da equipe na temporada 2026, enquanto Kimi Antonelli amplia vantagem na liderança do Mundial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de julho de 2026 às 13h58.

A McLaren conquistou sua primeira vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 neste domingo, 26, com o triunfo de Lando Norris no Grande Prêmio da Hungria. O atual campeão mundial largou na pole position, perdeu a liderança para o companheiro de equipe Oscar Piastri na largada, mas se recuperou ao longo da corrida para vencer pela primeira vez no ano.

O pódio foi completado por Max Verstappen, da Red Bull, e pelo líder do campeonato, Kimi Antonelli, da Mercedes. A vitória encerrou um jejum de 13 corridas de Norris, que não vencia desde o GP de São Paulo de 2025.

Apesar do terceiro lugar, Antonelli ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. O italiano chegou a 219 pontos, 50 a mais que o vice-líder Lewis Hamilton, que terminou a prova apenas na quarta colocação após receber uma punição de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane.

Quem também ganhou posições foi Verstappen. Com o segundo lugar em Budapeste, o tetracampeão mundial somou 18 pontos e subiu para a sexta colocação na classificação geral.

O GP também marcou o abandono de Oscar Piastri. Depois de assumir a ponta logo na primeira volta, o australiano teve problemas na caixa de câmbio e deixou a corrida nas voltas finais, encerrando as chances da McLaren de conquistar uma dobradinha.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou a figurar na zona de pontuação durante parte da prova, mas perdeu posições na reta final e terminou em 11º, ficando fora dos pontos.

No Mundial de Construtores, a Mercedes segue na liderança com 379 pontos, seguida pela Ferrari, com 307. A McLaren permanece na terceira posição, mas se tornou a terceira equipe diferente a vencer uma corrida em 2026, ao lado de Mercedes e Ferrari.

Após a etapa na Hungria, a Fórmula 1 entra na pausa do verão europeu. A próxima corrida será o GP da Holanda, em 23 de agosto.

Classificação do Mundial de Pilotos

Pos.PilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes219
2Lewis HamiltonFerrari169
3George RussellMercedes160
4Charles LeclercFerrari138
5Lando NorrisMcLaren / Mercedes128
6Max VerstappenRed Bull / Ford109
7Oscar PiastriMcLaren / Mercedes92
8Isack HadjarRed Bull / Ford68
9Liam LawsonRacing Bulls / Ford43
10Pierre GaslyAlpine / Mercedes42
11Arvid LindbladRacing Bulls / Ford23
12Franco ColapintoAlpine / Mercedes19
13Oliver BearmanHaas / Ferrari18
14Gabriel BortoletoAudi10
15Carlos SainzWilliams / Mercedes6
16Alexander AlbonWilliams / Mercedes5
17Esteban OconHaas / Ferrari3
18Nico HülkenbergAudi2
19Fernando AlonsoAston Martin / Honda1
20Valtteri BottasCadillac / Ferrari0
21Sergio PérezCadillac / Ferrari0
22Lance StrollAston Martin / Honda0
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