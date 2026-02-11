Quais times estão na Copa do Mundo? Veja a programação dos jogos do Brasil

A Copa do Mundo 2026 já tem grupos definidos, datas confirmadas e chaveamento do mata-mata, com 48 seleções divididas em 12 chaves na primeira fase. O Mundial será disputado entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, e marca a primeira edição da história com esse formato ampliado, que inclui uma etapa extra eliminatória, a Rodada de 32, antes das oitavas de final.

A abertura do torneio da Copa do Mundo está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, em Nova York, enquanto a decisão do terceiro lugar acontece em 18 de julho, em Miami.

Ao todo, 42 seleções já estão garantidas, e as seis vagas restantes serão definidas nas repescagens internacional e europeia previstas para março.

Quais seleções estão na Copa do Mundo 2026?

A tabela divulgada pela Fifa mostra as equipes distribuídas em 12 grupos, de A a L. Alguns espaços ainda aparecem como “FIFA”, indicando seleções que serão definidas posteriormente.

Grupo A

México

África do Sul

República da Coreia

FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda)

Grupo B

Canadá

Catar

Suíça

FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia)

Grupo C

Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti

Grupo D

EUA

Paraguai

Austrália

FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo)

Grupo E

Alemanha

Curaçau

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Países Baixos

Japão

Tunísia

FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia)

Grupo G

Bélgica

Irã

Egito

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Arábia Saudita

Uruguai

Cabo Verde

Grupo I

França

Senegal

Noruega

FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname)

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

Uzbequistão

Colômbia

FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia)

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho e joga três vezes na primeira fase.