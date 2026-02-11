Esporte

Quais times estão na Copa do Mundo? Veja a programação dos jogos do Brasil

Sorteio definiu 12 chaves com 48 seleções; seis vagas ainda dependem da repescagem marcada para março de 2026

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição nos Estados Unidos (Fifa/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h54.

A Copa do Mundo 2026 já tem grupos definidos, datas confirmadas e chaveamento do mata-mata, com 48 seleções divididas em 12 chaves na primeira fase. O Mundial será disputado entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, e marca a primeira edição da história com esse formato ampliado, que inclui uma etapa extra eliminatória, a Rodada de 32, antes das oitavas de final.

A abertura do torneio da Copa do Mundo está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, em Nova York, enquanto a decisão do terceiro lugar acontece em 18 de julho, em Miami.

Ao todo, 42 seleções já estão garantidas, e as seis vagas restantes serão definidas nas repescagens internacional e europeia previstas para março.

Quais seleções estão na Copa do Mundo 2026?

A tabela divulgada pela Fifa mostra as equipes distribuídas em 12 grupos, de A a L. Alguns espaços ainda aparecem como “FIFA”, indicando seleções que serão definidas posteriormente.

Grupo A

  • México
  • África do Sul
  • República da Coreia
  • FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda)

Grupo B

  • Canadá
  • Catar
  • Suíça
  • FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia)

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Escócia
  • Haiti

Grupo D

  • EUA
  • Paraguai
  • Austrália
  • FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo)

Grupo E

  • Alemanha
  • Curaçau
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo F

  • Países Baixos
  • Japão
  • Tunísia
  • FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia)

Grupo G

  • Bélgica
  • Irã
  • Egito
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha
  • Arábia Saudita
  • Uruguai
  • Cabo Verde

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Noruega
  • FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname)

Grupo J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K

  • Portugal
  • Uzbequistão
  • Colômbia
  • FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia)

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho e joga três vezes na primeira fase.

  • 13 de junho — 19h: Brasil x Marrocos — Nova York/New Jersey
  • 19 de junho — 22h: Brasil x Haiti — Filadélfia
  • 24 de junho — 19h: Escócia x Brasil — Miami
