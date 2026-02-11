Quais times estão na Copa do Mundo? Veja a programação dos jogos do Brasil

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição nos Estados Unidos (Fifa/Divulgação)
Redatora
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h54.
A Copa do Mundo 2026 já tem grupos definidos, datas confirmadas e chaveamento do mata-mata, com 48 seleções divididas em 12 chaves na primeira fase. O Mundial será disputado entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, e marca a primeira edição da história com esse formato ampliado, que inclui uma etapa extra eliminatória, a Rodada de 32, antes das oitavas de final.
A abertura do torneio da Copa do Mundo está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, em Nova York, enquanto a decisão do terceiro lugar acontece em 18 de julho, em Miami.
Ao todo, 42 seleções já estão garantidas, e as seis vagas restantes serão definidas nas repescagens internacional e europeia previstas para março.
A tabela divulgada pela Fifa mostra as equipes distribuídas em 12 grupos, de A a L. Alguns espaços ainda aparecem como “FIFA”, indicando seleções que serão definidas posteriormente.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho e joga três vezes na primeira fase.