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Jogos de hoje, quinta-feira, 26 de março, onde assistir ao vivo

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 26 de março de 2026 às 06h00.

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A agenda desta quinta-feira, 26, tem como principal atração o amistoso entre Brasil e França, em Boston, pela última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O dia também reúne jogos da repescagem europeia e da repescagem intercontinental, com seleções ainda na disputa por vaga no Mundial.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso internacional

  • 17h - Brasil x França — TV Globo, SporTV e GE TV. O amistoso será disputado no Gillette Stadium, em Boston

Repescagem intercontinental

  • 19h - Bolívia x Suriname — SporTV e Amazon Prime Video

Repescagem europeia

14h, Turquia x Romênia — SporTV
16h45, Itália x Irlanda do Norte — Disney+
16h45, Eslováquia x Kosovo — Disney+
16h45, Dinamarca x Macedônia do Norte — Disney+
16h45, Ucrânia x Suécia — SporTV
16h45, País de Gales x Bósnia e Herzegovina — SporTV
16h45, República Tcheca x Irlanda — Disney+
16h45, Polônia x Albânia — Disney+

Onde assistir ao vivo Brasil x França hoje

O jogo entre Brasil x França terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GE TV.

Quais jogos da Data Fifa vão passar ao vivo hoje?

A quinta-feira concentra boa parte da agenda internacional da semana. Além de Brasil x França, a programação inclui a semifinal da repescagem intercontinental entre Bolívia e Suriname e jogos decisivos da repescagem europeia, todos valendo sobrevivência na disputa por vaga na Copa do Mundo.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

TV Globo

17h, Brasil x França — amistoso internacional

SporTV

14h - Turquia x Romênia — repescagem europeia
16h45 - Ucrânia x Suécia — repescagem europeia
16h45 - País de Gales x Bósnia e Herzegovina — repescagem europeia
17h - Brasil x França — amistoso internacional
19h - Bolívia x Suriname — repescagem intercontinental

Disney+

16h45 - Itália x Irlanda do Norte — repescagem europeia
16h45 - Eslováquia x Kosovo — repescagem europeia
16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte — repescagem europeia
16h45 - República Tcheca x Irlanda — repescagem europeia
16h45 - Polônia x Albânia — repescagem europeia

Amazon Prime Video

19h, Bolívia x Suriname — repescagem intercontinental.

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