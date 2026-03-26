Jogos de hoje, quinta-feira, 26 de março, onde assistir ao vivo

A agenda desta quinta-feira, 26, tem como principal atração o amistoso entre Brasil e França, em Boston, pela última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O dia também reúne jogos da repescagem europeia e da repescagem intercontinental, com seleções ainda na disputa por vaga no Mundial.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso internacional

17h - Brasil x França — TV Globo, SporTV e GE TV. O amistoso será disputado no Gillette Stadium, em Boston

Repescagem intercontinental

19h - Bolívia x Suriname — SporTV e Amazon Prime Video

Repescagem europeia

14h, Turquia x Romênia — SporTV

16h45, Itália x Irlanda do Norte — Disney+

16h45, Eslováquia x Kosovo — Disney+

16h45, Dinamarca x Macedônia do Norte — Disney+

16h45, Ucrânia x Suécia — SporTV

16h45, País de Gales x Bósnia e Herzegovina — SporTV

16h45, República Tcheca x Irlanda — Disney+

16h45, Polônia x Albânia — Disney+

Onde assistir ao vivo Brasil x França hoje

O jogo entre Brasil x França terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GE TV.

Quais jogos da Data Fifa vão passar ao vivo hoje?

A quinta-feira concentra boa parte da agenda internacional da semana. Além de Brasil x França, a programação inclui a semifinal da repescagem intercontinental entre Bolívia e Suriname e jogos decisivos da repescagem europeia, todos valendo sobrevivência na disputa por vaga na Copa do Mundo.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

TV Globo

17h, Brasil x França — amistoso internacional

SporTV

14h - Turquia x Romênia — repescagem europeia

16h45 - Ucrânia x Suécia — repescagem europeia

16h45 - País de Gales x Bósnia e Herzegovina — repescagem europeia

17h - Brasil x França — amistoso internacional

19h - Bolívia x Suriname — repescagem intercontinental

Disney+

16h45 - Itália x Irlanda do Norte — repescagem europeia

16h45 - Eslováquia x Kosovo — repescagem europeia

16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte — repescagem europeia

16h45 - República Tcheca x Irlanda — repescagem europeia

16h45 - Polônia x Albânia — repescagem europeia

Amazon Prime Video

19h, Bolívia x Suriname — repescagem intercontinental.