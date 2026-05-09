Recordes e dívidas: o paradoxo dos clubes brasileiros no ano da Copa

O relatório da consultoria Sports Value revela que os 20 maiores clubes do Brasil atingiram em 2025 o maior patamar de receitas da história: R$ 15 bilhões, frente aos R$ 11 bilhões de 2024, um crescimento de 36%. Mesmo descontando a inflação, o aumento real foi de 25%. Esse salto foi impulsionado principalmente por direitos de TV, transferências de jogadores e marketing, que juntos representaram mais de 80% da receita total.

Principais fontes de receita em 2025:

Direitos de TV e premiações : R$ 4,8 bilhões (+44% em relação a 2024).

Transferências de atletas : R$ 4 bilhões (+41%).

Marketing : R$ 3,2 bilhões (+42%), muito influenciado por contratos com casas de apostas e pelo aporte da Red Bull ao Bragantino.

Matchday e bilheteria : R$ 1,2 bilhão.

Sócio-torcedor: R$ 950 milhões.

Custos e dívidas: o outro lado da moeda

Segundo a Sports Value, apesar da explosão de receitas, os custos com futebol também bateram recorde: R$ 11,6 bilhões, alta de 30% frente a 2024. Os gastos salariais chegaram a R$ 6,3 bilhões. O resultado foi um déficit conjunto de R$ -1,1 bilhão, embora menor que o de 2024 (R$ -1,67 bi).

As dívidas dos clubes alcançaram R$ 16 bilhões, um crescimento de 32% em apenas um ano. Isso mostra que o aumento de receitas não tem sido suficiente para equilibrar as contas.

Ranking das maiores receitas

Cinco clubes ultrapassaram a barreira de R$ 1 bilhão em receitas:

Flamengo : R$ 2,089 bi (+57%).

Palmeiras : R$ 1,696 bi (+33%).

Botafogo SAF : R$ 1,388 bi (+97%).

São Paulo : R$ 1,085 bi (+47%).

Fluminense: R$ 1,022 bi (+49%).

O Corinthians foi exceção entre os gigantes, registrando queda de 13% (R$ 971 mi). Já clubes como Fortaleza SAF (+135%), Ceará (+143%) e Mirassol (+203%) tiveram crescimentos percentuais impressionantes, ainda que em patamares menores.