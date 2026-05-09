Recordes e dívidas: o paradoxo dos clubes brasileiros no ano da Copa

Mirassol é considerado um case de sucesso quando pensamos em gestão do futebol (Rapha Marques/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de maio de 2026 às 07h38.
O relatório da consultoria Sports Value revela que os 20 maiores clubes do Brasil atingiram em 2025 o maior patamar de receitas da história: R$ 15 bilhões, frente aos R$ 11 bilhões de 2024, um crescimento de 36%. Mesmo descontando a inflação, o aumento real foi de 25%. Esse salto foi impulsionado principalmente por direitos de TV, transferências de jogadores e marketing, que juntos representaram mais de 80% da receita total.
Principais fontes de receita em 2025:
Segundo a Sports Value, apesar da explosão de receitas, os custos com futebol também bateram recorde: R$ 11,6 bilhões, alta de 30% frente a 2024. Os gastos salariais chegaram a R$ 6,3 bilhões. O resultado foi um déficit conjunto de R$ -1,1 bilhão, embora menor que o de 2024 (R$ -1,67 bi).
As dívidas dos clubes alcançaram R$ 16 bilhões, um crescimento de 32% em apenas um ano. Isso mostra que o aumento de receitas não tem sido suficiente para equilibrar as contas.
Cinco clubes ultrapassaram a barreira de R$ 1 bilhão em receitas:
O Corinthians foi exceção entre os gigantes, registrando queda de 13% (R$ 971 mi). Já clubes como Fortaleza SAF (+135%), Ceará (+143%) e Mirassol (+203%) tiveram crescimentos percentuais impressionantes, ainda que em patamares menores.
O relatório da consultoria destaca o impacto das competições internacionais. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo geraram cerca de R$ 870 milhões em premiações do Mundial de Clubes da FIFA, reforçando a importância da participação brasileira em torneios globais.
Além disso, os clubes brasileiros recebem três vezes mais recursos da Libertadores do que os argentinos, consolidando o Brasil como potência financeira no continente.
As receitas de marketing atingiram R$ 3,2 bilhões, impulsionadas por contratos com casas de apostas e pelo aporte da Red Bull ao Bragantino. O relatório também aponta o crescimento do Cruzeiro SAF, que se destacou nesse segmento.
O estudo ressalta que o modelo das SAFs trouxe novos aportes, mas ainda enfrenta o desafio de equilibrar receitas e dívidas.
Apesar da explosão de receitas em 2025, os déficits continuam sendo um problema estrutural. Os 20 maiores clubes acumularam R$ -1,1 bilhão em perdas, frente a R$ -1,67 bilhão em 2024. Em apenas dois anos, o prejuízo conjunto chega a quase R$ -2,8 bilhões.
Esse quadro é agravado pelo aumento dos custos com futebol, que atingiram R$ 11,6 bilhões, e pelo crescimento das dívidas, que chegaram a R$ 16 bilhões (+32%). Ou seja, mesmo com receitas recordes, os clubes ainda gastam mais do que arrecadam.
O modelo das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) trouxe novos aportes financeiros e transparência contábil, mas também expôs fragilidades.
O relatório da Sports Value aponta que o Brasil já rivaliza em alguns aspectos com ligas internacionais, mas ainda carece de estrutura organizacional.
O relatório sugere que o próximo passo seria a criação de uma liga única nacional, reunindo clubes da Série A e B, para fortalecer a negociação coletiva de direitos e ampliar negócios internacionais, pauta que já está na mesa de discussão dos grandes clubes.